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بعد بكاء دينا الشربيني على حبيبها .. ظهور غير متوقع لـ عمرو دياب

عمرو دياب
بعد بكاء دينا الشربيني على حبيبها .. ظهور غير متوقع لـ عمرو دياب
 
الإثنين، 04-01-2021 08:21 ص المصريون

واصل الفنان عمرو دياب إثارة الجدل بعد ظهوره في دبي بدون الفنانة دينا الشربيني التي اعتادت الظهور معه الفترة الأخيرة.

وعلى الرغم من وجود أنباء تفيد سفر دينا الشربيني لدبي في نفس التوقيت لكن لم يظهر الطرفان سويا.

وظهر عمرو دياب مع عدد من أصدقائه في دبي ، بينما آخر ظهور إعلامي لدينا الشربيني كان قيامها بنعي الكاتب والسيناريست وحيد حامد.


و خرجت دينا عن صمتها و نعت السيناريست وحيد حامد بعد وفاته بكلمات مؤثرة.

وقالت دينا في نعيها لـ حامد: جعت قلبي .. فراقك صعب عليا اوى اوى
بحبك يا أستاذى العظيم يا اطيب قلب .. يمكن ماحدش يعرف انه كانت بتربطنى بك
علاقة رائعة قوية جدا بس حبيت اقول ازاى حضرتك كنت بالنسبة لى اب ورجل
عظيم وقفت جنبي فى كل المحن.

وأضافت: اكيد اكيد انت دلوقتى فى مكان احسن بكتير .. حتوحشني جدا و حتفضل فى قلبي و فى قلوبنا كلنا باعمالك العظيمة و بشخصيتك الاعظم
وداعا حتى نلتقى يا حبيبي.


 

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