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فعل الكثير لردها.. ياسمين صبري تعود لـ أحمد أبوهشيمة بعد 4 شهور من الطلاق

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ياسمين صبري وأبوهشيمة
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الأحد، 25-09-2022 09:02 ص
تصدرت الفنانة ياسمين صبري، النقاشات والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أنباء قوية حول عودتها لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، بعد فترة قصيرة من طلاقهما.
وأكدت مصادر أن رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة سلك كل الطرق وعرض عروضًا مادية مغرية للعودة إلى الفنانة ياسمين صبري مرة أخرى، وهو ما وافقت عليه النجمة، حيث أنهما عادا لمتابعة بعضهما على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وذلك بعد فترة من الإلغاء بعد الانفصال.
وكان قد ظهرت ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في مكان واحد حيث أوضحت الصور جلوسهما على نفس الطرابيزة .
وكانت نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة جديدة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهي جالسة على مقعد القيادة في سيارتها الرولز رويس.
 

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