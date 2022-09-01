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تطلب الطلاق بعد إصابة زوجها بالإيدز: بيمارس الجنس مع ستات أجانب وعرب بشرم الشيخ

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تطلب الطلاق بعد إصابة زوجها بالإيدز: بيمارس الجنس مع ستات أجانب وعرب بشرم الشيخ

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ارشيفية
Native
Teads
الخميس، 01-09-2022 09:29 ص



اتهمت سيدة زوجها بخيانةه لها امام المحكمة، مؤكدة أن علاقاته الجنسية متعددة وانه يسافر شرم الشيخ لمرافقة السيدات وممارسة الرذيلة معهن حتى أصيب بالإيدز.
تقول الزوجة:"أنا عندى 28 سنة وعندي ولد وبنت من جوزى أعمارهم 4 و5 سنين، ومتجوزين من 6 سنين، واتجوزنا عن حب مش صالونات، لكن بعد الزواج هو اتغير بشكل كبير 180 درجة للأسوأ".
وتضيف الزوجة:" جوزى عرف سكة الإدمان بكل أنواعه بسبب أصدقاء السوء، ودخوله في علاقات نسائية متعددة مع أكثر من سيدة ويقوم بممارسة العلاقات المحرمة معهن دون رادع له، وكذلك عمله في شرم الشيخ ساعده على تعدد تلك العلاقات مع سيدات من جنسيات أجنبية وعربية مختلفة".
وأوضحت:" بعد فترة من تلك المشاكل مع جوزي، وبصفتى بشتغل في مجال التحاليل الطبية لاحظت تغيرات عليه، وده أثار الرعب في نفسي ناحيته وامتنعت عن ممارسة العلاقة معه، بسبب شكي فيه، وسوء سلوكه اللى تسبب في فصله من عمله، وكنت بشوف في الشقة سرنجات مرمية داخل الشقة اللى كان بيتعاطي بها المواد المخدرة المختلفة وخفت على نفسي وعيالي وسبت البيت ورحت لأهلي".
وتستكمل:" لما شكيت في جوزي وأسلوبه ده خلاني اخده وأروح معامل الصحة لإجراء عدد من التحاليل، واكتشفت إنه عنده الإيدز بسبب علاقاته المتعددة المحرمة، وده تأكيد لشكي فيه من بداية معرفة تحول في سلوكه وآثار التعاطي عليه وعدم تحمله المسئولية داخل المنزل أو خارجه".
وتضيف:" رفعت عليه دعوى تطليق للضرر، وتعثرت في إحضار شهود على ذلك وعملت استئناف للقضية مرة أخرى بقيد تحليل الإيدز بوزارة الصحة لإثبات الضرر الواقع عليا منه، وقدمنا ما يفيد سوء سلوكه وفصله من عمله بسبب ذلك، وهو من يوم ما عرفته مش بيشيل المسئولية، وهو دلوعة أمه ووارث ورث كبير بيصرف منه".
واختتمت:" علاقاته المحرمة وتعاطي المخدرات المختلفة كل ده كله كان سبب في إصابته بالإيدز، وخلاني أطلب الخلع منه وأطلق منه علشان انقذ نفسي وعيالي منه، وبسبب سوء سلوكه".
 

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