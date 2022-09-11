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سعودية تخلع زوجها وتتزوج زميلها «الوسيم» زواج مسيار.. النهاية غير متوقعة

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سعودية تخلع زوجها وتتزوج زميلها «الوسيم» زواج مسيار.. النهاية غير متوقعة

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ارشيفية
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الأحد، 11-09-2022 09:39 ص


روى صانع المحتوى السعودي أكرم عسيري قصة امرأة خلعت زوجها وتزوجت زميلها "الوسيم" في العمل زواج المسيار وبعد فترة تفاجأت بما لم تتوقعه.

وقال خلال فيديو نشره عبر تطبيق " تيك توك"، قبل سنوات قرر شاب عدم الزواج حتى يصبح قادرا على تكوين أسرة، وبالفعل ألتحق بوظيفة وأصبح لديه منزل ملكه وسيارة.

وتابع، عندما بلغ الشاب 33 عاما بحثت له والدته عن عروسة وقد تزوج من فتاة عمرها 21 عاما واشترطت أن يسمح لها بالعمل. لافتا إلى أنهما عاشا حياة مستقرة وكانت زوجة صالحة ورزقهما الله بطفلين وطفلة .

عمل الزوجة بعد 6 سنوات
وأردف، بعد 6 سنوات عملت الزوجة بوظيفة حكومية وبدأت تقصر في القيام بواجباتها المنزلية، ومع الوقت تغيرت بشكل كامل وصارت تتبرج ولم تعد تجلس مع زوجها أو أبنائها وتفضل الخروج مع زميلاتها للتنزه.

اتصال من زميلها في العمل
وأشار إلى أن زوجها فوجيء بأنها تتلقى اتصالات من زميلها في العمل وتكرر الأمر كثيرا، ما أدى لغضب زوجها وعندما طلب منها عدم الرد على زميلها وصفته بالمريض والشكاك.
ولفت، إلى أن الزوج ذهب إلى مكان عملها وسأل عن زميلها ووجده شاب وسيم يصغرها بنحو 7 سنوات، مضيفا أنه تحدث مع والدها وطلب منه يخبرها بألا تتحدث مع زميلها ولكنه لم يستجب له وطلب منه أن يحلا مشكلتهما بأنفسهما.

دعوى خلع
وقال، عندما عاد الزوج إلى زوجته وتحدث معها قالت له " أنا موظفة، ولدي راتبي" ثم تفاجأ أنها أقامت دعوى خلع ضده ودعوى حضانة أبناء ومسكن حضانة.

تزوجت من زميلها زواج مسيار
واستطرد قائلا، تفاجأ الزوج بعد ذلك أنها متزوجة زواج مسيار، ورفع ضدها دعوى قضائية وثبت أنها متزوجة زميلها في العمل مسيار. وبعد فترة طلقها زميلها وتزوج زواج تقليدي.
ولفت إلى أن المرأة أرادت أن تعود إلى طليقها الأول ولكنه رفض.
الفيديو هنا :
 

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