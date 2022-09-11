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بسبب والدته.. علي ربيع ينفصل عن زوجته الثانية بعد عام من الزواج

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علي ربيع
Native
Teads
الأحد، 11-09-2022 08:39 ص
صرح مصدر مقرب من الفنان الكوميدي علي ربيع بأنه انفصل عن زوجته الثانية بعد زواج دام  ما يقرب من عام فقط .
قرر علي ربيع الانفصال في سرية تامة عن زوجتة الثانية سلسبيل، وذلك بعد أن وقعت خلافات بينهما واستحالت المعيشة بينهما مرة أخرى ليقرر الثاني الانفصال .
 وقام علي ربيع، بإلغاء متابعة طليقته على انستجرام؛ حيث لم يحدث الطلاق رسميا.
ودبت مشاكل بين علي ربيع وزوجته بسبب التدخل الدائم من والدة علي ربيع في حياته، وهو ما أدى إلي قرار الانفصال.

يذكر أن على ربيع أعلن الخطوبة والزواج بعد ثلاثة شهور فقط من إعلان رغبته عدم الزواج مجددا والتفرغ بالكامل لمشواره الفني، وأضاف خلال لقائه مع عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أنه بدا التفكير في تغيير اطلالته الشهيرة، والبدء في تنويع أدواره وعدم الاقتصار على تقديم الأعمال الكوميدية لافتا إلى استعداده لخوض تجربة أعمال الرعب، ولكنه سيؤجل خوض تجربة اللون التراجيدي، لأن معظم المسلسلات حاليا دراما والناس تريد الضحك.
 

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