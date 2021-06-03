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عامل يقتل مُحفظ قرآن بسبب 5 جنيه

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الخميس، 03-06-2021 06:26 م

أقدم عامل على قتل مُحفظ قرآن كريم، اليوم الخميس، إثر طعنه بسلاح أبيض على ، بسبب خلاف على 5 جنيه داخل سوق عمر مكرم التابع لمركز بدر بمحافظة البحيرة ، وتم نقل جثة المتوفي لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين  وقوع مشاجرة بين المجنى عليه "حلمي. ا" ، و المتهم"تامر. ع" بسبب خلاف على 5 جنيه، تم نقل الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والقبض على المتهم.
وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

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