الجمعة 14 مايو 2021
توقيت مصر 19:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مصر تفتح معبر رفح غداً لاستقبال ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

مصطفي غربال حكمًا للسوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

البحيرة تودع عميد شرطة توفي ساجدًا أثناء صلاة العشاء

عمر هاشم من الأزهر عن فلسطين: «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة»

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

موسيماني يقرر استبعاد حسين الشحات من أجل هذا اللاعب

آلاف الأردنيين في مظاهرة ضخمة على حدود فلسطين لدعم القدس

سر امتناع عمرو دياب عن الظهور في برنامج " شيخ الحارة "

شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

شاهد.. المستوطنون في الملاجئ خوفًا من صواريخ المقاومة

ADS
 

البحيرة تودع عميد شرطة توفي ساجدًا أثناء صلاة العشاء

الجنازة
الجنازة
Native
الجمعة، 14-05-2021 05:49 م المصريون
شيع المئات من أهالي قرية اليمني، التابعة لمركز حوش عيسى في محافظة البحيرة، عقب صلاة الجمعة، جثمان عميد الشرطة، عمرو الدمرداش، والذي توفي أثناء السجود لصلاة العشاء في مسجد مديرية أمن الإسكندرية، أمس أول أيام عيد الفطر المبارك.


شارك في تشييع الجثمان قيادات وضباط مديرية أمن البحيرة، وكذلك قيادات وضباط مديرية أمن الإسكندرية في مسقط رأس الفقيد بقرية اليمني في محافظة البحيرة.


وودع الأهالي الفقيد إلى مثواه الأخير بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة وتم دفنه بمقابر العائلة فى قرية اليمني بمركز حوش عيسى.


وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أسرة وأصدقاء وزملاء عميد الشرطة الراحل.



وتوفي العميد عمرو الدمرداش، من قوة مديرية أمن الإسكندرية، أثناء السجود لأداء صلاة العشاء، في مسجد مديرية أمن الإسكندرية، مساء أمس الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك.


وأكد عدد من معارف الفقيد على صفحات التواصل الاجتماعي، أنه كان شخصا طيبا وخلوقا وبشوشا ومحبوبا من زملائه ومعارفه
 

إقرأ ايضا

مصر تفتح معبر رفح

مصر تفتح معبر رفح غداً لاستقبال ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

د.أحمد عمر هاشم

عمر هاشم من الأزهر عن فلسطين: «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة»

موسيماني وحسين الشحات

موسيماني يقرر استبعاد حسين الشحات من أجل هذا اللاعب

أخبار متعلقة

4

تشييع جثمان شيخ المجاهدين حافظ سلامة في جنازة مهيبة (صور)