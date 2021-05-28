الجمعة، 28-05-2021
01:18 م
فتحي مجدي
كاد احتفال بالخطوبة يتحول إلى كابوس عندما سقط خاتم الخطوبة
بقيمة 4500 جنيه إسترليني (أكثر من 100 ألف جنيه مصري) من إصبع العروس في أعماق بحيرة.
وكان "فيك باتيل" (25 عامًا) يحتفل بخطبته على "ريبيكا شوكريا" ( 26 عامًا) في منطقة "ليك ديستريكت" ببريطانيا ذات المناظر الخلابة عند غروب الشمس، بعد الانتظار ثمانية أشهر أثناء جائحة كوفيد للحصول على المكان المثالي.
لكن عندما حانت اللحظة، تحولت فرحتهما إلى حسرة حيث سقط الخاتم في الماء، وحاول "فيك" استعادته، باستخدام مغناطيس، واشترى نظارات واقية وغطس في الماء من أجل الوصول إليه، لكن دون جدوى.
وبعد أن فقدا الأمل في العثور عليه، عرض أنجوس هوسكينج (22 عامًا)، والذي يساعد في الحفاظ على البحيرة
، المساعدة والغوص فيها، وبعد بحث دام 20 دقيقة، وجد الخاتم وأعاده لهما.
قال باتيل وفقًا لصحيفة "ديلي ميرور": "كنت أخطط للخطوبة خلال الأشهر الثمانية إلى التسعة الماضية، استغرق هذا في النهاية خمسة.
لقد خططت لعدد غير قليل من الأشياء المختلفة ولكن بسبب قيود كوفيد، تم إلغاء كل شيء".
وأضاف، إن الطقس كان ليلة السبت لطيفًا، وتمكنا من رؤية غروب الشمس الجميل من حافة رصيف خشبي على بحيرة ويندرمير.
وتابع "نزلت على ركبة واحدة وحصلنا على بعض الصور الجميلة. ولكن عندما وقفنا انزلق الخاتم من إصبعها وسقطت في البحيرة
، لا بد أنها كانت على مسافة مترين تقريبًا".
وأشار باتيل إلى أنه بدأ في خلع ملابسه على الفور حتى يتمكن من القفز والوصول إلى الخاتم الذي يمكنه رؤيته.
واقترح صهره، الذي كان يلتقط الصور، استخدام المغناطيس لصيد الخاتم.
وأضاف باتيل: "لقد فقدنا الرؤية تمامًا في هذه المرحلة. بعد محاولتنا تقديم طلب لهذه المدة الطويلة، وقد حدث ذلك في النهاية ثم بعد أن اقترحنا فقدنا الحلبة للتو.
كل ما أردت فعله هو مجرد استعادة هذا الخاتم".
وركض باتيل لشراء زوج من النظارات الواقية قبل أن يغرق في الماء المتجمد للبحث عن الحلبة.
قال: "لقد أصبت ببعض الصدمة من الماء البارد ، كنت أتأكد من أنني لم أخطو إلى أي مكان بالقرب من مكان سقوط
الخاتم ولكني لم أتمكن من رؤيته على الإطلاق".
وبعد حوالي 20 دقيقة كنت أرتجف وأخبرتني صديقتي للتو أن أخرج الآن وأطلب من أحد المساعدة"، يتابع باتيل. لكن لحسن الحظ أخبرهم رجل في متجر للرياضات المائية بجوار فندقهم عن فريق يبحث في البحيرة
عن الأشياء المفقودة ويزيل القمامة التي تضر بالبيئة.
اتصلوا بهوسكينج من فريق الإنقاذ، الذي قال إنه لا يستطيع تقديم أي وعود لكنه سيغوص ويلقي نظرة. قال باتيل: "ذهب أنجوس إلى البحيرات وفي غضون حوالي 20 دقيقة ظهر للتو من الماء بابتسامة وقال" أعتقد أننا حصلنا عليه".
وهرع باتيل عائدا إلى الفندق ليخبر خطيبته بالبشارة. قال: "كانت ريبيكا سعيدة حقًا، لقد كانت مرهقة للغاية".
قال هوسكينج إنه سعيد بالمساعدة وإن الفريق - الذي يعتمد على التبرعات - يجد كل أنواع الأشياء في البحيرة
.
أضاف: "وجدنا أيضًا الكثير من الهواتف والساعات والنظارات الشمسية. وجدنا هاتف آي فون برو 11 قبل بضعة أسابيع".
وتابع "أعتقد أنه كان في البحيرة
منذ أسبوعين". "لقد نشرناها على صفحتنا على فيسبوك وخلال يوم أو يومين وجدنا المالك وأعدناه إليه - وقد نجحنا!".