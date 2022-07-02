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طالبة بكلية التجارة: الجيران أنقذوني من أبويا وأنا شبه عارية

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ارشيفية
Native
Teads
السبت، 02-07-2022 09:17 ص

استغاثت فتاة عشرينية تدعى نورهان عصام، من والدها الذي اعتدى عليها بشكل صادم.
وقالت الفتاة وهي طالبة بكلية التجارة في تصريحات صحفية: عمري 21 سنة وأنا طالبة في كلية التجارة .. أمي و أبي في خلافات ، حيث تريد أمي الانفصال بينما والدي يريد منها التنازل عن نصف الشقة فضلا عن مبالغ مالية و فوجئت به يعتدي عليا بالضرب و الركل في ظل عدم تواجد أمي في المنزل .
وأضافت: أمي أجرت عملية في إحدى المستشفيات لكن والدي لم يفكر في السؤال عليها ما جعلها تغضب وتطلب الطلاق ، مؤكدة أنها باتت بعد الأحداث الأخيرة تقف في صف والدتها .
وتابعت: الأحد الماضي أنهيت امتحاناتي و ذهبت لزيارة أمي التي تقيم عند خالتي بعد الخلافات الأخيرة ، ثم عدت إلى المنزل وتفاجأت بأبي وفي يده آلة حادة ، ثم قام بربط يدي وقدمي حتى لا استطيع الاستغاثة وضربني بالأيدي و الأرجل .
وتابعت: ظل راقدا على جسدي ولم يبالي أنني مصابة بضيق في التنفس وأحيانا أستخدم البخاخة ، حيث قام بقطع أنفي ثم قص شعري ثم انهال على جسدي و رأسي .
واستدركت: بعدما انتهى من ضربي ، اتصل بعمي وطلب منه إحضار ممرضين من المصحة النفسية ، وبيقول للناس إني مجنونة وخارجة من مصحة نفسية وقالي هدبحك زي البنت بتاعت المنصورة ( نيرة أشرف ).

وتابعت: أحد الجيران سمع صوتي وظل يطرق الباب بقوة ، والدي وضع الساطور على بطني وهددني بقتلي وفتح الباب لكني ظللت أصرخ حتى جاء الجيران وأنقذوني وكنت بملابسي الداخلية .
 

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