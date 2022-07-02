طالبة بكلية التجارة: الجيران أنقذوني من أبويا وأنا شبه عارية

السبت، 02-07-2022
09:17 ص
استغاثت فتاة عشرينية تدعى نورهان عصام، من والدها الذي
اعتدى عليها بشكل صادم.
وقالت الفتاة وهي طالبة
بكلية التجارة في تصريحات صحفية:
عمري 21 سنة وأنا طالبة
في كلية التجارة .. أمي و أبي في خلافات ، حيث تريد أمي الانفصال
بينما والدي يريد منها التنازل عن نصف الشقة فضلا عن مبالغ مالية و فوجئت به يعتدي
عليا بالضرب و الركل في ظل عدم تواجد أمي في المنزل .
وأضافت: أمي أجرت عملية في إحدى المستشفيات لكن والدي لم
يفكر في السؤال عليها ما جعلها تغضب وتطلب الطلاق ، مؤكدة أنها باتت بعد الأحداث الأخيرة
تقف في صف والدتها .
وتابعت: الأحد الماضي أنهيت امتحاناتي و ذهبت لزيارة أمي
التي تقيم عند خالتي بعد الخلافات الأخيرة ، ثم عدت إلى المنزل وتفاجأت بأبي وفي يده
آلة حادة ، ثم قام بربط يدي وقدمي حتى لا استطيع الاستغاثة وضربني بالأيدي و الأرجل
.
وتابعت: ظل راقدا على جسدي ولم يبالي أنني مصابة بضيق في
التنفس وأحيانا أستخدم البخاخة ، حيث قام بقطع أنفي ثم قص شعري ثم انهال على جسدي و
رأسي .
واستدركت: بعدما انتهى من ضربي ، اتصل بعمي وطلب منه إحضار
ممرضين من المصحة النفسية ، وبيقول للناس إني مجنونة وخارجة من مصحة نفسية وقالي هدبحك
زي البنت بتاعت المنصورة ( نيرة أشرف ).
وتابعت: أحد الجيران سمع صوتي وظل يطرق الباب بقوة ، والدي
وضع الساطور على بطني وهددني بقتلي وفتح الباب لكني ظللت أصرخ حتى جاء الجيران وأنقذوني
وكنت بملابسي الداخلية .