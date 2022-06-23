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يوثق بداية الجريمة لنهايتها.. فيديو جديد من كاميرا جامعة المنصورة لحادثة نيرة أشرف

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الخميس، 23-06-2022 11:05 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كقطع فيديو جديد يوثق جريمة قتل طالبة جامعة المنصورة من كاميرا مراقبة الجامعة.

ويظهر الفيديو تسديد القاتل عدد كبير من الطعنات إليها، بينما حاول أحد أفراد الأمن وطالب آخر دفعه عنها، لكنه رفع السلاح في وجههم فتراجعوا قليلًا ثم عاد الطالب إلى نيرة أشرف التي كانت تجلس وعلى قيد الحياة ليقوم بذبحها، أمام أعين المارة.
وأشار شهود العيان في تحقيقات النيابة العامة، إلى سبق إصرار المتهم، وترصده بـ "المغدورة"، حيث، سعى قبل الواقعة بأيام إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها.

وقرر النائب العام إحالة المتهم محمد عادل مرتكب الجريمة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة وتحديد جلسة الأحد المقبل لبدء جلسات المحاكمة.
 

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