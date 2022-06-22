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ضبط خطيب مسجد هتك عرض طالبة وتسبب لها في نزيف حاد

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الأربعاء، 22-06-2022 08:54 ص

تمكنت قوات الأمن في محافظة الدقهلية من القبض على إمام وخطيب مسجد ، بعد هتك عرض طفلة ذهبت إليه لحفظ القرآن الكريم.

وتقدم الأب ببلاغ، يتهم فيه إمام المسجد بهتك عرض طفلته القاصر وتدعى "شمس" 12عاما، والاعتداء عليها جنسيًا وإصابتها بنزيف حاد ونقلها إلى المستشفى.

وقال الأب فى بلاغه، إن المتهم يعمل في تحفيظ القرآن فأرسل ابنته إليه لحفظ كتاب الله بمقابل شهري قدره 150 جنيها، إلا أنه بعد أسبوعين من بدء الحفظ فوجئ بمعاناة الفتاة من آلام حادة وأخبرته بقيام المحفظ بالاعتداء عليها جنسيًا.
فيما اعترف المتهم بارتكاب الواقعة باستدراج الطفلة داخل غرفة وهتك عرضها ما تسبب فى إحداث إصابتها.
 

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