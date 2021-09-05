شوبير يفجر مفاجأة: عبدالله السعيد ينضم للزمالك نكاية في جماهير الأهلي

الأحد، 05-09-2021
11:33 ص
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تطورات مفاوضات
الزمالك
لضم عبدالله السعيد
نجم فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأكد شوبير في تصريحات عبر اثير “ اون سبورت اف ام ” أن عبدالله السعيد
لديه رغبه شديدة في الانضمام لـ الزمالك
وختام مسيرته الكروية في نادي جماهيري في
ظل هجوم جماهير الأهلي عليه طوال الفترة الماضية.
وأضاف شوبير أن عبدالله السعيد
مستعد للتنازل عن الكثير من طلباته المادية
من أجل اتمام الصفقة
خاصة وأنه حصل على مقابل مادي ضخم مع بيراميدز.
وتابع ان المفاوضات الآن بين الزمالك
وبيراميدز لاتمام الصفقة
.
وعن ازمة جنش مع باتريس كاريترون المدير الفني للزمالك فأكد أن حسين لبيب
رئيس النادي طلب من جنش حضور المران لإنهاء خلافه مع كارتيرون ولكن رغبة الأخير هي
رحيل حارس المرمي بشكل نهائي.
وتابع ان الزمالك
مازال في مفاوضات مع حمدي النقاز نجم الترجي التونسي فأكد
ان اللاعب تفكيره منظم ويرغب في الحصول على مستحقاته المتأخرة وهي مليون و200 الف
دولار ولكن الزمالك
يرغب في عودته للفريق وتخفيض تلك المستحفات.