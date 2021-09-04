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ثورة غضب في الأهلي ضد إبراهيم عيسى وتوقعات بشطب عضويته

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Native
السبت، 04-09-2021 09:41 م

يعقد مجلس إدارة الأهلي إجتماعه الشهري غداً لمناقشة عدد من الملفات أبرزها التجاوزات التي حدثت تجاه النادي وجماهيره في الساعات القليلة الماضية.
ويناقش المجلس في اجتماع الغد ملف تحديد موعد الإنتخابات الجديدة وملف الإنشاءات بجانب توصيات إجتماعات لجنة التخطيط.
كما يبحث مجلس محمود الخطيب التحرك ضد التجاوزات التي حدثت في حق النادي وجماهيره وتقديم بلاغ للنائب العام، خاصة بعد وصف البعض للنادي وجماهيره بالنازية.
كما يدرس المجلس شطب عضوية الإعلامي ابراهيم عيسي  بعد  ما أثير وتردد عن وصفه لشعار النادي بـ"النازية" حيث أحال المجلس هذا الملف للشؤون القانونية بالنادي والرجوع إلى لائحة النظام الاساسي والذي  ينص أحد بنودها بمعاقبة العضو العامل والذي يتجاوز  في حق النادي وأعضائه وجماهيره بـ"الشطب".
 

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