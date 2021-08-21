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أحمد موسى يفجر مفاجأة عن ركلة جزاء الزمالك في سيراميكا كليوباترا

أحمد موسي على الهواء
أحمد موسى
Native
السبت، 21-08-2021 06:21 م


علَّق الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة "صدى البلد"، على أحداث مبارة الزمالك وسيراميكا كليوباترا؛ بعد أن احتسب محمد الحنفي حكم اللقاء، ركلة جزاء للزمالك، ونجح أحمد زيزو في إحرازها.
وكتب أحمد موسى، عبر حسابه على “فيس بوك”: "عليك أن تلقي نفسك في منطقة الجزاء وتحصل علي هدية فورا.. الفار الفار... شيء خارج المنطق..  للأسف.. منظومة كرة القدم تحتاج للإصلاح".
وتقدم نادي الزمالك، بالهدف الثاني في شباك سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
 وسجل أحمد زيزو هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 60 عن طريق ركلة الجزاء التي تسبب فيها ونجح في إحرازها ببراعة كبيرة.
وأحرز أحمد محسن في تسجيل الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا في شباك الزمالك بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وسجل أشرف بن شرقي، هدف التعادل للزمالك في شباك سيراميكا كليوباترا بعد عرضية من شيكابالا، التي سددها سيف الدين الجزيري، قبل أن ترتد إلى بن شرقي الذي وضعها في الشباك.



 

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