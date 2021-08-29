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شاهد.. اشتباك لفظي بين جماهير الأهلي ورانيا علواني

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الأحد، 29-08-2021 02:49 م

دخلت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، في مشاداة كلامية واشتباك لفظي مع عدد كبير من جمهور النادي الأهلي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسبب ما وصفه البعض باستفزاز الجماهير بطريقة تهنئة الزمالك بالدوري.
وجاء هجوم جماهير الأهلي على رانيا علواني بعدما قدمت التهنئة للزمالك الغريم التقليدي، في أكثر من مرة على مواقع التواصل الإجتماعي، عقب اقتناصه لقب الدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه، من المارد الأحمر الذي أنهى موسمه في مركز الوصيف.
وبدأت الأزمة بعدما نشرت رانيا علواني فيديو لها عبر حسابها الشخصي “إنستجرام” وهي تهنئ مصفف الشعر الخاص بها على فوز الزمالك بالدوري قائلة: "ماشي يا سيدي مبروك الدوري".
كما تفاعلت عضو مجلس الأهلي مع منشور لحازم إمام نجم الزمالك السابق بشأن تتويج الزمالك بالدوري وكتبت له: “مبروك أخي وصديقي العزيز”.
وفجرت رانيا علواني تفاعلاً كبيرًا من مشجعي القلعة الحمراء بردودها المثيرة للجدل عبر صفحاتها على السوشيال ميديا.
ودشنت جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج: “رانيا علواني بره المجلس”، والذي تفاعل معه أكثر من 130 ألف مغرد.
وكانت قد  تشبت قبلها أزمة أخرى بين رانيا علواني وجماهير الأهلي، منذ عدة أشهر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا، بعد انتقادها مجلس إدارة النادي بسبب بعض القرارات والمواقف وقتها.
شاهد الصور:-












 

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