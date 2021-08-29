رد فعل غير متوقع من مي حلمي على وقف برنامجها وإحالتها للتحقيق

الأحد، 29-08-2021
08:09 م
تجاهلت الإعلامية مي حلمي
خبر وقف برنامج
ها وإحالتها للتحقيق .
ونشرت مي حلمي
مقطع فيديو لها عبر صفحتها الشخصية انستجرام
، من مطار القاهرة متجهة الي دبي وعلقت باي باي وأغلقت خاصه التعليقات علي هذا المقطع
.
يذكر أن هاجم الملحن ايمن بهجت قمر المذيعة مي حلمي
بعد حلقتها
مع الكابتن أحمد صالح.
ونشر أيمن بهجت قمر جزءا من الحلقة عبر حسابه الشخصي فيس
بوك وعلق قائلا :" أنا أهلاوي وبرفض الطريقة اللي اتعامل بيها الكابتن أحمد صالح وياريت المجلس الوطني للإعلام يحاسب المذيعين دول
الضيف اللي ييجي لازم يتشال على الراس".
وتابع :" لكن مش عشان نعمل لقطة ومنظر ومشاهدات ونكسب
بونط نهين الناس والراجل بيتكلم بمنتهى الذوق بجد مشهد سئ ومهين وده بيدل ان المحتوى
فاضي ..حقيقي عيب اوي ".
وشهد برنامج «الحكم»، والذي تقدمه مي حلمي
، انسحاب أحمد صالح،
نجم الزمالك
السابق والمدرب المساعد السابق بنادي سموحة، من البرنامج اعتراضا على طريقة
تعامل مقدمة البرنامج معه في طرح الأسئلة بشأن أزمة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد
القلعة البيضاء.