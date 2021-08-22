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نجم بيراميدز يعرض التنازل عن مستحقاته مقابل الانتقال للزمالك

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بيراميدز
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الأحد، 22-08-2021 11:23 ص

أكد الإعلامي  إبراهيم فريق، أن أحمد أيمن منصور لاعب فريق بيراميدز، عرض على إدارة ناديه، التنازل عن باقي مستحقاته، مقابل الموافقة على رحيله إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقال إبراهيم فايق عبر برنامجه “جمهور التالتة” المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس :" أحمد أيمن منصور، جلس مع هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، وسأله عن طلبات إدارة النادي للموافقة على رحيله، فأخبره هاني سعيد بأنه من العناصر الأساسية في الفريق، وأن الإدارة تريد استمراره داخل النادي".
وأشار إبراهيم فايق، أن أحمد أيمن منصور عرض التنازل على مستحقاته المتبقية، لتسهيل انضمامه إلى الزمالك.
وتابع فايق:" أتوقع حدوث صفقات كثيرة بين الزمالك وبيراميدز، خلال الفترة المقبلة، سواء بشكل مباشر، وأول عن طريق التبادل، أو الإعارة".
 

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