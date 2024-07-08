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شاهد.. أول رد من حسام حبيب على شيرين: أقسم بالله هي اللي عورت نفسها

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الإثنين، 08-07-2024 01:23 م


رد الفنان حسام حبيب على اتهامات اعتدائه على طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب وسرقة مجوهراتها ومبلغ مالي بالدولار.

وقال حبيب، في تسجيل صوتي عبر برنامج "ET بالعربي": "أقسم بالله العظيم إن كل الكلام ده كذب.. أنا ممدتش إيدي على شيرين.. وهي اللي معوره نفسها بطفاية ضربتها في دماغها.. وإن هي معورة رجليها بمقص.. ده اللي أقدر أقوله ومقدرش أقول حاجه أكتر من كده".

واستشهد حسام حبيب بابنة شيرين التي كانت متواجدة وشهدت ما جرى، لافتا: هناك شهود آخرين يمكن أن يثبوا كلامه.

وتساءل، قائلا:"كيف تحصلت شيرين على مبلغ 50 ألف دولار التي ادعت أنهم كانوا في حقيبتها؟.. ومن أي مصرف قامت بسحبه؟".

وأشار إلى أن شيرين تعدت على نفسها بالضرب من أجل إيذائها وإثبات التهمة عليه، لافتا إلى كونها تهدده طوال الوقت، وأكد أنها اتهمته من قبل بسرقة سيارتها لأنه لم يرد على اتصالاتها الهاتفية.

 

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