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شيرين تحرر محضر اعتداء بالضرب ضد حسام حبيب والأخير يكشف السبب

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الأحد، 07-07-2024 01:14 ص


حررت الفنانة شيرين عبد الوهاب محضرا ضد طليقها حسام حبيب، تتهمه فيه بالاعتداء عليها وضربها.

وأكد المستشار القانوني  ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب والمتحدث الرسمي لها أنه لا يوجد تنازل عن المحضر الذي حررته الفنانة اليوم ضد طليقها الفنان حسام حبيب، مشيرًا إلى أن الصلح لم يتم والتنازل لم يحدث.

وفي سياق متصل تباشر النيابة العامة بالقاهرة التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة شيرين عبدالوهاب ضد طليقها الفنان حسام حبيب؛ لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب، بعد أن حررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضرا رسميا بقسم التجمع الخامس، تتهم فيه طليقها بالتعدي عليها بالضرب المبرح داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع الأول.

خلاف شيرين وحسام حبيب

فوجئت الفنانة شيرين عبد الوهاب بوجود طليقها حسام حبيب بفيلتها بالتجمع الخامس، حيث نشب بينهما شجار، كشف حسام تفاصيله موضحا أنه اعتدى عليها بالضرب لينقذ ابنتها منها بعد شجارها معها، كما تواصل مع والد ابنتها لاحتواء الأزمة بين شيرين والفتاة مما أشعل غضبها.

والد حسام حبيب يرد على محضر شيرين

رد حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب على تحرير الفنانة شيرين عبد الوهاب محضرًا ضد طليقها بتهمة التعدي عليها بالضرب داخل فيلتها بمنطقة التجمع الخامس، وقال والد حسام حبيب في تصريحات إعلامية : "معنديش فكرة عن حاجة، وأنا مبكلمش حسام ولا شيرين".

 

تصالح شيرين وحسام حبيب

ترددت أنباء عن تصالح شيرين مع حسام وتنازلها عن المحضر، مما جعل المحامي الخاص بها ياسر قنطوش يبادر بالنفي ويؤكد رفض موكلته التنازل.

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