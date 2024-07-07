الأحد 07 يوليه 2024
توقيت مصر 21:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار من النيابة بشأن إمام عاشور في قضية التحرش بزوجته

شقيق أحمد رفعت يكشف عن المسؤول المتسبب فيما وصل إليه شقيقه

إبراهيم فايق يبكي في أول ظهور بعد وفاة أحمد رفعت ويكشف مفاجأة

أول تعليق من وزير التعليم على حصوله على دكتوراه "وهمية"

بايدن: لن أنسحب من الانتخابات الرئاسية إلا "إذا نزل الله من السماء وطلب مني ذلك"

"طلقتني ليه؟".. نجوى فؤاد تفاجئ لطفي لبيب أمام الجميع (فيديو)

في انتظار صدور قرار.. النيابة تتسلم محضر شيرين ضد حسام حبيب

"ملحقش ياكلها".. أخر ما طلبه أحمد رفعت من والدته وعندما عادت وجدته ميتاً

شيرين تحرر محضر اعتداء بالضرب ضد حسام حبيب والأخير يكشف السبب

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة أحمد رفعت

في انتظار صدور قرار.. النيابة تتسلم محضر شيرين ضد حسام حبيب

9756455_1443200738
ا
الأحد، 07-07-2024 01:32 م


تسلمت النيابة العامة، بالقاهرة الجديدة، محضر الشرطة الذي حررته الفنانة شيرين عبدالوهاب ضد حساب حبيب في اتهامه بالتعدي عليها بالضرب في منطقة التجمع الأول.

وكشف مصدر قضائي، مطلع على واقعة تعدي حسام حبيب على الفنانة شيرين عبدالوهاب، أنه لم يتم إصدار أي قرار بشأن الواقعة حتى الأن.

وأوضح المصدر، أن النيابة العامة تسلمت محضر الشرطة فقط، دون حضور حسام حبيب أو الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من قسم شرطة التجمع الأول يفيد، تحرير الفنانة شيرين عبدالوهاب محضر ضد طليقها حسام حبيب تتهمه بالتعدي عليها، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر إصابة الفنانة شيرين عبد الوهاب بعدة جروح خطيرة بعد اعتداء طليقها حسام حبيب عليها.

ونشر نشطاء السوشيال ميديا عدة منشورات مأخوذة من مواقع مصرية متعددة حول المحضر الذي حررته الفنانة شيرين عبد الوهاب ضد طليقها حسام حبيب وتوجيهها لإجراء الفحص الطبي في المستشفى المختص.

وأقرت شيرين عبد الوهاب في المحضر أنها تعرضت للضرب المبرح في عدة اماكن من الجسم أبرزها الرأس.

وتفاعل نشطاء السوشيال ميديا على الفور، مع المنشورات المتداولة عن ضرب شيرين عبدالوهاب ومساندتها معنوية وسط حالة من الحزن على حالها.

ووجه البعض كلمات اللوم للفنانة شيرين عبد الوهاب لأنها هي من أدخلت حسام حبيب في حياتها وتمسكت به رغم الخلافات العديدة التي نشبت بينهما طوال السنوات الماضية وتصدرت السوشيال ميديا حينها خاصة أنه في كل مرة تتحدث عن بشاعة تصرفاته وبعد الحصول على تعاطف الجمهور تعود له مرة أخرى.

إقرأ ايضا

2024_7_6_17_20_33_343

قرار من النيابة بشأن إمام عاشور في قضية التحرش بزوجته

Capture

إبراهيم فايق يبكي في أول ظهور بعد وفاة أحمد رفعت ويكشف مفاجأة

Capture

أول تعليق من وزير التعليم على حصوله على دكتوراه "وهمية"

أخبار متعلقة

409024_0

شيرين تحرر محضر اعتداء بالضرب ضد حسام حبيب والأخير يكشف السبب

2015-635592974686030762-603_main

أول رد من حسن الشافعي على اتهامات شيرين عبد الوهاب.. بيان

1920695_0

"هتحبسي أخوكي ظلم".. شقيق شيرين يخرج عن صمته ويثير الجدل

حسام حبيب

حسام حبيب عن خطيب شيرين الجديد:" بحترمه جداً.. وهعملهم أغنية"

501112-شيرين

زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني

عمرو دياب

عمرو دياب يلجأ للنيابة العامة وقرار بإخلاء سبيل الشاب الذي تعرض للصفع