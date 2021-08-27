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رد فعل غير متوقع من هيفاء وهبى عندما فوجئت بحمو بيكا في حفلها

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هيفاء وهبى
Native
الجمعة، 27-08-2021 05:31 م

وثق مقطع فيديو متداول رد فعل غير متوقع من الفنانة هيفاء وهبي تجاه حمو بيكا، أثناء حفل خطوبة رجل الأعمال طارق هيمن والفنانة الشابة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي.
وسألت هيفاء وهبي عن الحاضرين في حفل الخطوبة “مين تاني هنا” فردد الحاضرون حمو بيكا، لتسأل هيفاء على المسرح وهي تبحث عنه: “فينه ..محدش يزعله ..أنا بشوف فيديوهاته وكتير بيستفزوه” ليقترب بيكا من المسرح ويحيي هيفاء.
وحضر حفل الخطوبة عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد زاهر والفنان ماجد المصري وزوجته راني أبوالنصر والفنانة إلهام شاهين وإدوارد وأكرم حسني والموسيقار هاني مهنا والإعلامية هالة سرحان.
 

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