تسريب صادم.. حمو بيكا يمارس الرذيلة مع فتاة/ شاهد رد فعله على الهواء
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Native
الإثنين، 02-08-202101:20 م
تعرض الفنان حمو بيكا لموقف محرج على الهواء، وذلك خلال حلوله ضيفاً على
الاعلامي أحمد عبد العزيز، في برنامج "الوسط الفني" على قناة
"الحدث اليوم"، إذ حصل عبد العزيز على صورة تجمع فنان المهرجانات بشابة
في وضع مخل.
وسأل مقدم البرنامج، ضيفه حمو بيكا عن الصورة، فارتبك وقال: "الصورة
دي كانت من تلت أو أربع سنين، وأنا اللي صورتها وموجودة عند البنت، وعادي مفيش حد
مبيقعش في حاجة زي دي، بس إنت لازم تتعلم".
وأضاف حمو بيكا أن هذه الصور تعود لبداياته الفنية، مؤكداً أن صاحبة الصورة
لم تحاول ابتزازه أبداً، واستغرب كيف وصلت الصورة إلى مقدم البرامج.
وكان كشف حمو بيكا معاناته من مرض مناعي، وقال :"أنا مريض كورونز ودا
مرض مناعي، والمناعة عندى زايدة أوى فبتهاجم كل أعضاء جسمي"، وصدم بيكا
الجمهور بأنه يتناول الخمر، إذ قال :"أنا مبشربش مخدرات، لكن الويسكي مفيش حد
فى مصر مبيشربوش، بس مش دايما أنا بقالى فترة مانعه، بسبب معدتى مقدرش دلوقتى أشرب
أى حاجة خالص لأن معدتى بايظة بسبب المرض اللى عندي".
وأضاف :"لما بشرب بكون متزن، والويسكي مبيعملش أى حاجة معايا بس بقالى
3 شهور موقفه، وحتى لما كنت بشرب مش دايما على طول لما بكون فى مناسبة بس بنصح أى
حد أنه ميقربلهاش".
من جانبه علق الملحن عزيز الشافعي على كلام بيكا، وكتب على صفحته الخاصة
على موقع التواصل الإجتماعي، قائلاً :"يعني أدي آخرة لما تبقى العقليات دي
بتتصدر المشهد وبتمثل شعب بحاله.. الراجل بمنتهى الأريحية بيصدر للعالم فكرة مهينة
عن بلده وشعبها كله دون أدنى أساس من الصحة أو المنطق حتى.. العيب مش عليه طبعا..
العيب علينا".
وعاد الشافعي وحذف منشوره، وكتب :"شيلت البوست عشان ما ننشرش الكدب
والجهل والتعميم الخاطئ أكتر من كده، وده عملته نزولا على نصائح المتابعين
المحترمين.. لكن بالنسبة للناس اللي نظرتهم دونية للفنانين عموما وللوسط الفني
كله.. ياريت يرحموا نفسهم ويرحمونا ويبطلوا يتابعوا أي فنان سواء في أعماله الفنية
أو في السوشيال ميديا عشان يبقوا صادقين مع نفسهم".