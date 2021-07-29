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القبض على حمو بيكا وعرضه على نيابة الإسكندرية (صورة)

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حمو بيكا
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الخميس، 29-07-2021 10:48 ص

نجح رجال المرور في الاسكندرية، برئاسة اللواء أمجد أنور، في ضبط سيارة مغني المهرجانات الشهير، حمو بيكا، أثناء وقوفها بشكل مخالف في مكان غير مخصص للانتظار في أحد شوارع وسط المدينة.
ووضع الرائد شاهر قمرة، من إدارة مرور الاسكندرية، الكلابشات في السيارة، ما أدى الى حدوث مشاجرة بين بيكا والضابط، وعلى الفور حرر قمرة، بناء على تعليمات اللواء أمجد مدير  إدارة مرور الاسكندرية، مخالفة للسيارة وتغيير الشكل الجوهرى للسيارة، وانتهاء رخصة السير وتركيب زجاج ملون غير مثبت على الرخصة.
وعقب ذلك،  عرض المتهم علي النيابة والتي قامت بإخلاء سبيله بكفالة ١٠٠٠٠ جنيه.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا لسيارة حمو بيكا، أثناء قيام ونش تابع لإدارة المرور بكلبشة السيارة لوقوفها في مكان غير مخصص للانتظار.
وانهالت التعليقات الايجابية على صفحة الرائد شاهر قمرة مشيدة بشجاعته وتطبيقه للقانون، حيث انتشرت الصورة بشكل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وسط تعليقات مليئة بالرضا حول تطبيق إدارة المرور القانون على حمو بيكا بسبب مخالفة ووقوفه فى الممنوع.

 

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