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محمود حميدة: مش هشتغل مع محمد رمضان تاني....تفاصيل

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محمد رمضان ومحمود حميدة
السبت، 06-05-2023 02:57 م نسمه عبد الوهاب
كشف الفنان الكبير محمود حميدة موقفه من الفنان محمد رمضان، بعد تعاونهما الأخير في فيلم هارلي، الذي عُرض في أفلام عيد الفطر 2023.

قال محمود حميد في تصريحات إعلامية له، أن مستاء من الاخلال ببنود العقد المتفق عليه معه في فيلم هارلي، مشيرًا إلى أنه لن يعيد تجربته مع محمد رمضان مجددًا.
وأشار محمود حميدة إلى أن الشركة المنتجة وضعت اسمه على التتر بشكل لا يليق بمشواره الفني والغير متفق عليه.
واستكمل حديثه: "مش هشتغل مع محمد رمضان تاني، ومي عمر وجوزها المخرج محمد سامي اعتذرلي، والموضوع ملهوش علاقة بيهم"، مشيرًا إلى أنه لم يتم دعوته لحضور العرض الخاص بالفيلم، وهذا سبب له ضيق شديد وقرر عدم التعامل مع هؤلاء الأشخاص نهائيا.

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