بسبب ما حدث بعد نجاح جعفر العمدة.. هالة صدقي تتقدم ببلاغ للنائب العام

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هالة صدقي
الأربعاء، 03-05-2023 10:58 ص

 

 

 

نشرت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منشورًا غاضبًا.

 

وكتبت: "للأسف نجاحي زعل المرضى واستعملوا بعض المواقع اللي للأسف هتتعرض للغلق، والعقاب بالسجن بعد تقدمي بالشكاوى لمكتب النائب العام".

 

وجاءت التعليقات كالتالي: "مين اللي يقدر يزعل الملكة صفصف" "متفوقة ومتألقة دائما" " قلوب سوداء ملكيش دعوة بيهم".

 

شاركت هالة صدقي في مسلسل "جعفر العمدة" الذي تم عرضه في السباق الدرامي لرمضان 2023 وهو من بطولة: محمد رمضان، إيمان العاصي، زينة، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، أحمد فهيم، جوري بكر ونخبة من نجوم الفن وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

 

وحقق المسلسل نجاح كبير ورد فعل هائل من الجمهور ومشاهدات عالية.

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