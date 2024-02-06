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تفاصيل ضبط "سيدة سوهاج".. دعارة وتزويج أجنبيات في مصر

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ارشيفية
الثلاثاء، 06-02-2024 11:22 ص

سيدة احترفت الحرام في سوهاج وقامت بالترويج للزواج من الأجنبيات المتواجدات في البلاد ليس ذلك فقط بل أنها روجت لممارسة الأعمال المنافية للأداب بمقابل مادي، إلا أن أجهزة وزارة الداخلية قامت بضبطها.
القصة الكاملة لـ سيدة سوهاج
حيث باشرت النيابة العامة في سوهاج التحقيقات مع سيدة الأعمال المنافية للآداب والترويج للزواج من أجنبيات متواجدات في البلاد، وقررت حبس السيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة حيث استمعت لأقوال سيدة سوهاج المتهمة بالترويج للأعمال المنافية للآداب.
تفاصيل قصة سيدة سوهاج بدأت بقيامها بالترويج على إحدى صفحات الفيسبوك بتزويج الأجنبيات المتواجدات في مصر للرجال، وعرض السيدات على راغبي المتعة الحرام لممارسة العلاقات غير الشرعية بمقابل مادي وعقب ضبطها اعترفت سيدة سوهاج بارتكابها جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب والإعلان عن زواج الرجال من الأجنبيات.
سيدة تروج للزواج من اجنبيات في سوهاج
وألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على المتهمة وبفحص هاتفها المحمول تبين العثور على محادثات وصور تشير إلى ارتكابها جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب والترويج لزواج الرجال من الأجنبيات المتواجدات في البلاد وتسهيل عمليات الدعارة بمقابل مادي.
حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات مقيمة بمحافظة سوهاج بالترويج على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك للزواج من الأجنبيات المتواجدات بالبلاد وتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة سوهاج أول.. وبحوزتها هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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