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"كل واحد يحط فلوسه في بيته".. ساويرس يثير ضجة بتعليق صادم

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ساويرس
الخميس، 01-02-2024 01:02 م


نشر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، تدوينة عبر موقع "x"، بشأن مزاعم إلزام البنك المركزي، في تعليمات للبنوك، بعدم وجود استثناءات للعملاء (سواء أفراد أو شركات) بتجاوزهم مبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي عن 150 ألف جنيه.
وقال ساويرس: "كده كل واحد هيحط فلوسه كده في بيته.. مش فاهم مين اللي بينصحهم".
وحسب موقع مصراوي، ألزم البنك المركزي البنوك في تعليمات شفهية صادرة لهم أمس بعدم وجود استثناءات للعملاء "سواء أفراد أو شركات" بتجاوزهم مبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي عن 150 ألف جنيه من الفروع، ويتم الرجوع إلى قطاع الالتزام؛ للحصول على موافقة البنك المركزي المصري، وَفق ما أكده 3 مصادر مصرفية للموقع.
كانت التعليمات السابقة لا تشترط موافقة البنك المركزي عند سحب بعض العملاء أكثر من الحد الأقصى اليومي من فروع البنوك، وإنما تم تركها وَفق سلطة كل مدير فرع تحت مبدأ "اعرف عميلك".

وجاءت هذه التعليمات الشفهية للتأكيد على البنوك الالتزام بالحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي اليومي من حسابات الأفراد والشركات من فروع البنوك بمبلغ 150 ألف جنيه.

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