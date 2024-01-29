الخميس 01 فبراير 2024
توقيت مصر 18:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار الآن في السوق السوداء والبنوك الرسمية

فيديو لحوار أثار الجدل بين سائق مصري وسائح سعودي.. ماذا حدث؟

"كل واحد يحط فلوسه في بيته".. ساويرس يثير ضجة بتعليق صادم

الأوقاف تعلن غلق مسجد السيدة زينب بالقاهرة

الدينار الكويتي قفز بشدة.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه

القبض على ضباط شرطة وجيش ومسؤولين في السعودية.. إليكم التفاصيل

وفاة مبكرة.. علامة في قبضة اليد عند المصافحة تشير إلى خطر الإصابة بنوبة قلبية

تعرضت للتنمر الجماعي.. طالب أمريكي يعتدي على طالبة سعودية محجبة (فيديو)

الشرطة تلقي القبض على الفنانة دنيا بطمة لتنفيذ حكم حبسها

"منع مراته".. مدير بنك يضرب طبيب بحديدة ويصيبه بنزيف في المخ داخل المستشفى

تعرف على الأسعار الجديدة.. المصرية للاتصالات ترفع باقات الخط الأرضي

IMG-20240129-WA0014
المصرية للاتصالات
الإثنين، 29-01-2024 12:17 م
 

رفعت الشركة المصرية للاتصالات أسعار باقات الخط الأرضي مسبقة الدفع، بزيادة وصلت قيمتها إلى 5 جنيهات، وذلك بداية من 11 يناير الماضي.
وبحسب الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، تغيرت أسعار باقات الخط الأرضي مسبقة الدفع إلى 25 جنيها شهريا (75 جنيها كل ربع سنة) بدلا من 20 جنيها شهريا، و40 جنيها شهريا (120 جنيها كل ربع سنة) بدلا من 35 جنيها، و70 جنيها شهريا (210 جنيهات كل ربع سنة) بدلا من 65 جنيها.
كانت المصرية للاتصالات رفعت إجمالي مصاريف طلب وتركيب الخط الأرضي بالضريبة والدمغة إلى 203.40 جنيهاً بدلاً من 115.03 جنيه.
ولم ترفع المصرية للاتصالات مصاريف تقديم طلب لتركيب التليفون الأرضي البالغة قيمتها 17.5 جنيه، بينما رفعت مصاريف التركيب من 72.5 جنيه إلى 150 جنيها بنسبة زيادة تخطت 106% ليصل إجمالي مصاريف الطلب والتركيب بدون ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة 167.5 جنيه بدلا من 90 جنيها.
كذلك رفعت الشركة المصرية للاتصالات "وي" أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسب وصلت لأكثر من 30%، منذ 5 يناير الجاري، مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانا.
وزادت باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيها، لا تشمل الضريبة، بدلا من 120 جنيها، وبلغ قيمة الاشتراك في باقة 200 جيجابايت 225 جنيها بدلا من 170 جنيها، وباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات، وباقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.
ويصل سعر باقة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيه، وباقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه.

إقرأ ايضا

IMG-20240201-WA0020

فيديو لحوار أثار الجدل بين سائق مصري وسائح سعودي.. ماذا حدث؟

IMG-20240201-WA0010

"كل واحد يحط فلوسه في بيته".. ساويرس يثير ضجة بتعليق صادم

IMG-20240201-WA0019

الأوقاف تعلن غلق مسجد السيدة زينب بالقاهرة

أخبار متعلقة

ا

أنا معترف .. المتهم بقضية الرشوة الكبرى يتحدث عن العشيقة

IMG-20240109-WA0007

متحدث الوزراء يكشف الهدف من حصر أعداد اللاجئين في مصر

images

مصر تجمد وساطتها بين حماس والاحتلال بعد عمليات الاغتيال

IMG-20240103-WA0013

تصريحات وتلميحات صادمة من تركي آل الشيخ.. ما علاقة مصر؟

IMG-20240101-WA0013

عريس يقتل نفسه بالخطأ أمام عروسته