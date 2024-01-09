متحدث الوزراء يكشف الهدف من حصر أعداد اللاجئين في مصر

الثلاثاء، 09-01-2024
11:03 ص
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء
، إن الهدف من حصر أعداد الضيوف المقيمين في مصر
هو متابعة ما تتحمله الدولة المصر
ية من مساهمات في رعاية ضيوف مصر
الكرام، من مختلف الجنسيات ،وما يمكن أن تقدمه الدولة المصر
ية من خدمات ورعاية في مختلف القطاعات، وهذا لأمر مرتبط بإجراء عملية حصر دقيق لأعداد اللاجئين في مصر
.
وتابع "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن هناك جهودًا تبذل لحصر عدد اللاجئين في مصر
بشكل دقيق، وإصدار بطاقات هوية لهم تحمل كافة التفاصيل الخاصة ببيانتهم، وتقنين أوضاع ما يستحق التقنين.
وأضاف أن الهدف من إجراء عملية الحصر لمعرفة الأعداد هو مساعدة الدولة المصر
ية على ترشيد مواردها، وتسهيل عمليا التواصل مع الشركاء والجهات المناحة الدولية التي تقدم بعض برامج الدعم والمنح للضيوف المقيمين في مصر
.