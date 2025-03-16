زواج في رمضان.. رنا رئيس تحتفل بعقد قرانها من خطيبها السابق(صور)

احتفلت الفنانة رنا رئيس بعقد قرانها أمس فى حفل عائلي وسط حضور الأهل والأقارب.

وفى هذا السياق نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز عبر حسابها بموقع انستجرام عبر خاصية الإستوري العديد من صور الحفل .

وفاجأت رنا رئيس جمهورها بهذه الخطوة بعد أن صرحت خلال حلولها على برنامج “حبر سري” خلال الأيام الماضية بأنها شعرت وقت خطوبتها بالحسد ، معلقًا: “حسيت لازم نفرمل شوية مفهمتش اللى حصل وحسيت بحاجة غريبة ودى كانت أكتر المواقف اللى حسيت فيها بالحسد”.

أكدت الفنانة رنا رئيس، أنها لم تكن تمتلك مواصفات محددة لفتى أحلامها، وكانت تستغرب ذلك، خاصة أن معظم الفتيات في عمرها لديهن تصور واضح عن شريك حياتهن المثالي، لكنها كانت على عكس صديقاتها.

وأوضحت "رئيس"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها تحب الرجل اللذيذ وخفيف الظل، قائلة: "بحب الشخص اللي يضحك وراجل شهم.. لو كده هحبه عادي"، مشيرة إلى أن خطيبها السابق كان يتمتع بصفات تحبها كثيرًا، حيث قضت معه فترة طويلة قبل انتهاء العلاقة.

وتابعت: البخل أكثر صفة لا يمكن أن اتقبلها وارفضها بشدة، موضحة أن الرجل البخيل ليس بخيلًا بالمال فقط، بل يكون بخيلًا في المشاعر والحب وحتى على نفسه، قائلة: "بكره البخيل، استحمل أي حاجة إلا البخل.. بقشعر من البخل"، مضيفة: "لا يمكن أن أحب شخصًا "ملون" أو لونه أصفر".







