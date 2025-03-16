الأحد 16 مارس 2025
توقيت مصر 11:28 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

زواج في رمضان.. رنا رئيس تحتفل بعقد قرانها من خطيبها السابق(صور)

قرار جديد من المحكمة ضد المعتدي على سائق كمبوند الفردوس

ماذا قال سامح حسين أثناء تكريمه من وزير الأوقاف ورئيس الوطنية للإعلام؟

وجع قلب في الخانكة.. أنهت حياة أطفالها الثلاثة قبل السحور

لابس حريمي وحاطط مكياج.. تفاصيل ضبط تيك توكر شهير في مدينة دهب

براءة أحمد أبوزيد.. هل تعود إليه أمواله؟

سائق واقعة «الفردوس» يرفض التصالح: «طلبوا رخصتي ولما رفضت ضربوني»

بعد تدهور حالته الصحية.. إبراهيم شيكا يوجه رسالة رومانسية لزوجته

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بعد موافقة صندوق النقد على القرض

شاهد.. الألاف يتوافدون على كهف في إندونيسيا يحتوي على "ممر سري" يصل للسعودية!

زواج في رمضان.. رنا رئيس تحتفل بعقد قرانها من خطيبها السابق(صور)

الأحد، 16-03-2025 11:10 ص

 

 

احتفلت الفنانة رنا رئيس بعقد قرانها أمس فى حفل عائلي وسط حضور الأهل والأقارب.

وفى هذا السياق نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز عبر حسابها بموقع انستجرام عبر خاصية الإستوري العديد من صور الحفل .

وفاجأت رنا رئيس جمهورها بهذه الخطوة بعد أن صرحت خلال حلولها على برنامج “حبر سري” خلال الأيام الماضية بأنها شعرت وقت خطوبتها بالحسد ، معلقًا: “حسيت لازم نفرمل شوية مفهمتش اللى حصل وحسيت بحاجة غريبة ودى كانت أكتر المواقف اللى حسيت فيها بالحسد”.

أكدت الفنانة رنا رئيس، أنها لم تكن تمتلك مواصفات محددة لفتى أحلامها، وكانت تستغرب ذلك، خاصة أن معظم الفتيات في عمرها لديهن تصور واضح عن شريك حياتهن المثالي، لكنها كانت على عكس صديقاتها.

وأوضحت "رئيس"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها تحب الرجل اللذيذ وخفيف الظل، قائلة: "بحب الشخص اللي يضحك وراجل شهم.. لو كده هحبه عادي"، مشيرة إلى أن خطيبها السابق كان يتمتع بصفات تحبها كثيرًا، حيث قضت معه فترة طويلة قبل انتهاء العلاقة.

وتابعت: البخل أكثر صفة لا يمكن أن اتقبلها وارفضها بشدة، موضحة أن الرجل البخيل ليس بخيلًا بالمال فقط، بل يكون بخيلًا في المشاعر والحب وحتى على نفسه، قائلة: "بكره البخيل، استحمل أي حاجة إلا البخل.. بقشعر من البخل"، مضيفة: "لا يمكن أن أحب شخصًا "ملون" أو لونه أصفر".



إقرأ ايضا

2630472_0

قرار جديد من المحكمة ضد المعتدي على سائق كمبوند الفردوس

FB_IMG_1742095759194

ماذا قال سامح حسين أثناء تكريمه من وزير الأوقاف ورئيس الوطنية للإعلام؟

images

وجع قلب في الخانكة.. أنهت حياة أطفالها الثلاثة قبل السحور

أخبار متعلقة

544354_0

بسمة بوسيل: مش ذنبي إن كنت متجوزة تامر حسني

546624_0

شـ.ـاذ جنـ.ـسيًا.. طارق لطفي يكشف مفاجأة لأول مرة عن سبب خلافه محمد محمد سامي

546627_0

طارق لطفي يثير الجدل بسبب حجاب زوجته

Capture

فريدة سيف النصر: سرقوا مني الدور في "العتاولة".. ومش هشتغل مع المخرج ده تاني

Screenshot 2025-03-01 193154

الحبس والغرامة لـ«حمو بيكا» لاتهامه بحيازة سلاح أبيض (تفاصيل)

Screenshot 2025-02-22 112904

بتهمة حيازة سلاح.. حمو بيكا أمام القضاء اليوم