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تصريحات وتلميحات صادمة من تركي آل الشيخ.. ما علاقة مصر؟

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تركي ال الشيخ
الخميس، 04-01-2024 11:13 ص


علق المستشار تركي آل الشيخ، على قصة وجود أهرامات مصر في منطقة "بوليفارد وورلد"، كنوع من عرض ثقافة وحضارة المصريين، ضمن فعاليات موسم الرياض.
وقال "آل الشيخ" خلال لقائه مع الإعلامي "عمار تقي"، إن "بوليفارد وورلد" كان العام الماضي يضم 10 دول، وفي عام 2023 تمت إضافة 4 دول، وهم تايلند وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وتضم الشام وتركيا مع عرض الحضارة الخاصة بهم، بالإضافة إلى مصر.
وعلق المستشار خلال حديثه مع الإعلامي عمار تقي: "وأتذكر مصر زين"، ليرد "تقي":"لنزور مصر في الرياض"، ثم أجابه المستشار: "لا تورطنا معهم، إحنا سوينا شيء على قدنا وخليها مفاجأة".
كما كشف المستشار تركي آل الشيخ، عن سبب التغريدة التي نشرها عبر حسابه الشخصي والتي كان محتواها "يعيروننا أننا رعاة الغنم".
وقال "آل الشيخ": "أي أحد يشوف هذه الوظيفة يقول أنها استهانة وعار، أو استنقاص".
وأضاف أن البدوي هو شخص معتز بنفسه وشجاع والظروف البيئية جعلته أقوى وأشجع وأكرم وأوفى وأنبه وأذكى.
رد تركي آل الشيخ علي من يقول درسناكم
وتابع : "بعض المسيئين يقولون درسناكم، وأنا أتحدث عن الذي يسيء ولكن المحسن على راسنا"، وتساءل قائلًا: "هل درستني فضل منك وتضحية وهل كان عمل خيري منك، أم تتقاضى عنه أجر وراتب، لم تحصل عليه في بلدك، وحياة كريمة وتعليم مجاني وصحة لأولادك واستفدت من هذا الراتب وفتحت بيوت في بلدك".
نسبة الأمية في المملكة
وأكمل: "لم أسمع عن هذا المنطق في أمريكا ولا ألمانيا ولم أسمع عنه في أي مكان بالعالم، ولكن بعض أخوانا اللي تفكيرهم سطحي وعنصري ولكن الأغلبية فيهم الخير".
وأوضح أن نسبة الأمية في المملكة 3% وفقًا لآخر إحصائية تم الإعلان عنها في عام 2021، وهي في تحسن كل عام، وأكثر من 99% من هذه النسبة كانت لمن تجاوز سن الـ 70 عامًا.
الأمية في بلدك
وتساءل قائلًا: "كم نسبة الأمية في بلدك حتى تقول هذا الكلام، تكون أضعاف النسبة، يعني كنت أنت علمت في بلدك، زادت عندك الأمية واللي علمتهم نقصت عندهم الأمية".


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