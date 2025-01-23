علق الإعلامي
تامر أمين، على الهجوم الأخير على الفنانة نادية الجندي بسبب فستانها الذي ارتدته في فعاليات حفل جوي أوورد.
وقال تامر امين
في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "،
:" ده عالم سوشيال ميديا ولا يجب ان نقيس هذا العالم بمقاييس الحياة
الطبيعية
".
تابع تامر امين
:" رغم أي شيء تظل نادية الجندي نجمة كبيرة وتاريخها كبير ".
واكمل تامر امين
:" فعلا إطلالة نادية الجندي غير لائقة ونادية الجندي فنانة كبيرة ولازم
الفنان تكون إطلالته وشكله مناسب ".
ولفت تامر امين
:" لكل مقام مقال ولكل عمر مقام وشكل ولوك وطريقة ونادية الجندي لم تكن موفقة
في اللوك الذي ظهرت به ".