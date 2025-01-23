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تامر أمين: "إطلالة نادية الجندي غير لائقة ولكل عمر مقام"

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الخميس، 23-01-2025 10:09 ص

 

علق الإعلامي تامر أمين، على الهجوم الأخير على الفنانة نادية الجندي بسبب فستانها الذي ارتدته في فعاليات حفل جوي أوورد.

وقال تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :"  ده عالم سوشيال ميديا  ولا يجب ان نقيس هذا العالم بمقاييس الحياة الطبيعية ".

تابع تامر امين :" رغم أي شيء تظل نادية الجندي نجمة كبيرة وتاريخها كبير ".

واكمل تامر امين :" فعلا إطلالة نادية الجندي غير لائقة ونادية الجندي فنانة كبيرة ولازم الفنان تكون إطلالته وشكله مناسب ".

ولفت تامر امين :" لكل مقام مقال ولكل عمر مقام وشكل ولوك وطريقة ونادية الجندي لم تكن موفقة في اللوك الذي ظهرت به ".


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