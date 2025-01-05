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إيناس مكي: أحمد مكي هو ضهري وسندي ... مش مجبر يشغلني

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الأحد، 05-01-2025 01:51 ص
تحدثت الفنانة إيناس مكي عن الشائعات التي تطاردها دوما هي وأخوها النجم أحمد مكي، وأن هناك خلافات بينهما بسبب عدم مشاركتها له لأي أعمال فنية.
قالت إيناس مكي: "إشاعة إن فيه خناقة، وإن فيه بينا مشاكل الكلام ده مش مظبوط، يا أخوانا هو ضهري هو سندي هو أخويا، وأخويا مش مجبر أنه يشغلني، والناس بتفكر أن طالما كده يبقى فيه خناقة واحنا منطق الوساطة ده مش عندنا والله، ومش عارفة اذا كان ده عند كل الناس أو لأ، بس إحنا بطبيعتنا إن أنا مبتعداش حتة في حياته، وهو ميتعداش حتة في حياتي، والفكرة مش أنا وهو بس، إحنا الـ 5 إخوات كده"، حسب تصريحاتها في برنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه مروة صبري.

وتابعت إيناس مكي: زمان كان طلع عليا إشاعة أنا ومجموعة من الفنانات، إني مرفوع عليا قضية، ودا كلام أنا مقبلتش بيه لأنه يمس الشرف والسمعة، وفيه شخص بعتلي وقالي أنا متأكد إن انتي ودي مش إشاعة، ورديت عليه قلتله القضاء ما بينا ورفعت عليه قضية.


وتحدتت إيناس مكي عن وفاة والدتها، قائلة: "أنا مش متزنة نفسيًا بعد موت أمي، وجات فترة كنت ما بعرفش أنام، وباقوم مفزوعة ومن كتر عياطي عيني تعبت، أنا عيطت الفترة اللي فاتت كتير جدًا، وحزينة جدا على وفاتها، لما كان حد بيسأل ماما عن حاجة تقوله أنا مليش دعوة ،هسأل مامتي كان قصدها عليا أنا وفي آخر تسع سنين في حياتها كنت بعتبرها بنتي مش أمي، موتها كسرني ومفيش فترة كنت بعيدة عنها وكنا جنب بعض علطول".


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