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كفاية كده.. حكيم يفاجئ الجميع بإعلان اعتزاله الغناء في 2025

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الأربعاء، 01-01-2025 12:35 م

 

أثار الفنان حكيم حالة من الجدل الواسع بعد حديثه عن نيته اعتزال الغناء فى 2025، مؤكدا أن هذا التفكير يراوده منذ فترة طويلة وقد تسبب هذا القرار فى طرح عديد من علامات الاستفهام حول أسباب هذا القرار الذى فجره المطرب الشعبى.

 

وحل حكيم ضيفا على إذاعة راديو "شعبي Fm"، في سهرة ليلة رأس السنة، قال إنه يفكر دائمًا في اعتزال الغناء في نهاية 2025، مرادفًا: "في حاجة معينة بتروادني بقالها فترة، هي أني أبطل مزيكا، ولو عدت 2025 احتمال أبطل غناء، الموضوع ده بيراودني من زمان، والدنيا مليانة مطربين والشباب طالعين كويسين".

 

وأوضح حكيم : "أنا مفيش حاجة مضيقاني من الفن خالص، الفن مهنتي حبيت اشتغلها وحبيت أكون في الكارير ده من صغري، والحمد لله الناس حبتني والغناء وصلني لقلوب الناس وحبيبت الناس فيا، وأنا فرحان بحب الناس ليا، مهنة الفن لذيذة وقربتني من قلوب الناس".

 

كما تحدث حكيم عن خطواته الفنية قائلا : "لم أهتز في خطواتى الفنية".

 

وأشار حكيم : "ماحستش إن ولادى بيكبروا غير لما بقوا رجالة، والحمد لله على نعمة تربيتهم وتعليمهم، والحمد لله أى هدف في حياتى حاولت الوصول له".

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