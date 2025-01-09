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ليس ابنها.. من هو عمر ترك "أول فرحة" حنان ترك ومفاجأة بشأن عروسته

جح
ا
الخميس، 09-01-2025 11:37 ص

 

تصدرت الفنانة حنان ترك مؤشرات البحث على محرك البحث جوجل، بعد احتفالها بعقد قران ابن شقيقها عمر والذي ظن الجميع أنه ابنها بسبب تعليقها بأنه "أول فرحتها"، مساء أول أمس الثلاثاء 7 يناير.

وتسبب وصف حنان ترك، العريس بـ «أول فرحتها» في حالة جدل على السوشيال ميديا، وظن البعض أنه ابنها وليس ابن شقيقها.

وبالبحث عن أبناء حنان ترك، تبين أنهم 5 أبناء غير أشقاء، هم: (يوسف وآدم خطاب، من زوجها الثالث خالد خطاب وأنجبت) بالإضافة إلى «محمد» من زوجها الرابع محمد يحيى، كما أنجبت «مريم ومنى» من زوجها الخامس محمود مالك والتي اعتزلت الفن بعد زواجهما.

من هو العريس عمر ترك وعروسه

عمر ترك، هو ابن شقيق الفنانة حنان ترك، ويبلغ من العمر 29 عاما، وفي شهر مايو المقبل يحتفل بعيد ميلاده الـ30.

من هي عروس نجل شقيق حنان ترك؟

أما عروس عمر ترك، فهي فتاة من خارج الوسط الفني، تدعى داليا مرات، وهي من طائفة الأيغور التركية المسلمة.

وكانت نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، عبر خاصية الاستورى تحتفل فيه بزفاف أول فرحتها عمر ترك.

 

وعلقت حنان ترك على الصور قائلة : “أول فرحتى اللهم بارك”.

 

حنان ترك تحتفل بالعام الجديد

وكانت نشرت الفنانة حنان ترك تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على إنستجرام رسالة الى جمهورها بمناسبة حلول العام الجديد.

 

وقالت حنان ترك : “بين عام على وشك الانتهاء وعام جديد سيأتي.. اللهم آتنا شعور هذه الآية: (ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ)”.

 

وأضافت حنان ترك : “اللهم غيثا من الصحة والعافية والمسرات والخيرات، اللهم عاما مليئا بالخير والجبر وإجابة الدعوات وتحقيق الأمنيات”.

 

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