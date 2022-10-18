الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
توقيت مصر 10:09 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحركت الكاميرا فكشفت الصدمة.. يظهر بدون ملابس سفلية أثناء مداخلة تليفزيونية

بعد ضربها وحجزها بالقوة في المستشفى.. قرار مفاجئ من شيرين تجاه شقيقها

أول تعليق من وفاء عامر على طلاق شقيقتها آيتن عامر

تسجيل صوتي لـ حسام حبيب يشتم شيرين بعدما رفضت زيارته في المستشفى

امرأة أفغانية متزوجة تشنق نفسها لتجنب رجمها بالحجارة على يد طالبان ...تفاصيل

أول تعليق من طبيب شيرين عبد الوهاب بعد نقلها إلى المستشفى للعلاج من الإدمان

ننشر أول صوره لقاتل زميلته في بور سعيد بعد رفضها الزواج منه

يتيمة الوالدين.. مقتل فتاة بطريقة بشعة على يد زميلها بعد رفضها الجواز منه

الصحف الإنجليزية تتغنى بـ صلاح.. قاهر السيتي

إمام عاشور يطلب مساواته ماليًا بـ«زيزو»

ADS
 

بعد ضربها وحجزها بالقوة في المستشفى.. قرار مفاجئ من شيرين تجاه شقيقها

شيرين عبدالوهاب وشقيقها
شيرين وشقيقها
Native
Teads
الثلاثاء، 18-10-2022 09:41 ص

قال محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنه تنازل عن البلاغ الذي قدمه ضد شقيقها محمد عبد الوهاب.

وأوضح محامي الفنانة، ياسر قنطوش، أنه تم التنازل عن البلاغ الذي يتهم فيه شقيقها بالتعدي عليها والتسبب بإحداث إصابات جسدية، وحجزها داخل مستشفى للأمراض النفسية رغما عنها.

وكشف قنطوش أنه لم يكن وقتها يعلم الحقيقة كاملة ،حينما تقدم ببلاغ ضد شقيق شيرين، حيث استمع لحديث حسام حبيب الذي أخبره أن شقيقها اعتدى عليها ومعه مجموعة من الرجال وأحدثوا بها إصابات.

ولفت المحامي إلى أنه توجه بعد ذلك للنيابة العامة للتنازل عن البلاغ المقدم منه ضده.

واعتبر قنطوش، في حديث له خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، أن ما عمله شقيق شيرين كان قانونيًا.

وأضاف: نا محامي شيرين وكل اللي يهمني مصلحتها، وأربأ بنفسي أن يستخدمني أحد ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب، ويا ريت نحافظ على تقديم الدعم لشيرين، ومش عايزين ندبح شيرين حتى تتجاوز محنتها، شيرين عندها بنات بيروحوا المدرسة وبيختلطوا بزميلاتهم ولازم نحافظ على مشاعرهم".
 

إقرأ ايضا

تنزيل (2)

تحركت الكاميرا فكشفت الصدمة.. يظهر بدون ملابس سفلية أثناء مداخلة تليفزيونية

11032202

أول تعليق من وفاء عامر على طلاق شقيقتها آيتن عامر

5-11

تسجيل صوتي لـ حسام حبيب يشتم شيرين بعدما رفضت زيارته في المستشفى

أخبار متعلقة

5-11

تسجيل صوتي لـ حسام حبيب يشتم شيرين بعدما رفضت زيارته في المستشفى

elaosboa03284

أول تعليق من طبيب شيرين بعد نقلها إلى المستشفى للعلاج من الإدمان

683

فيديو.. حسام حبيب أمام المستشفى المحتجز بها شيرين والأخيرة تخرج من الشباك

0-1

والدة شيرين تكشف مفاجآت صادمة: بنتي بقالها 3 أيام مع حسام حبيب بتشرب مخدرات

686977_o

بيان عاجل من النيابة العامة عن ما حدث لـ شيرين.. ومفاجأة في أقوال مدير المستشفى

2022_9_10_14_18_34_850

تصرف صادم من ابنة شيرين بعد دخولها مصحة نفسية للعلاج من الإدمان