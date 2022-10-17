الإثنين 17 أكتوبر 2022
توقيت مصر 10:18 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

كلوب يعلق على لقطة تبديل «صلاح»: لم تكن هذه هي الخطة

والدة شيرين تكشف مفاجآت صادمة: بنتي بقالها 3 أيام مع حسام حبيب بتشرب مخدرات

بيان عاجل من النيابة العامة عن ما حدث لـ شيرين.. ومفاجأة في أقوال مدير المستشفى

ماذا عرض والد زوج «عروس الإسماعيلية» عليها من أجل إنهاء القضية؟

تصرف صادم من ابنة شيرين بعد دخولها مصحة نفسية للعلاج من الإدمان

شقيق شيرين يفجر صدمة: بتشرب مخدرات مع حسام حبيب ورجعت له بدون زواج

مستشار أسري: لهذا السبب زواج الرجل من الثانية مصدر سعادة للزوجة الأولى

مرتضى منصور ينتقد لاعب الأهلي .. ماذا قال؟

كلوب: أتمنى أن يأخذ جوارديولا إجازة 4 سنوات.. إنه أفضل مدرب

مفاجأة.. شيرين ترقد في المستشفى بعد علقة موت على يد شقيقها والسبب صادم

ADS
 

بيان عاجل من النيابة العامة عن ما حدث لـ شيرين.. ومفاجأة في أقوال مدير المستشفى

686977_o
شيرين
Native
Teads
الإثنين، 17-10-2022 09:34 ص

أعلنت النيابة العامة، بدء تحقيقاتها في البلاغ المقدم من محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب.
وذكرت النياية العامة في بيان، الإثنين، أنها تلقـت بلاغا من وكيل الفنانة شيرين عبد الوهـاب بتهجم شقيقها وآخرين عليها داخل مسكنهـا واصطحابهـا لإحـدى مستشفيات الصحة النفسية لإدخالها بها عنوة، على إثر خلافات بينهما.

وقدم شقيق شيرين وفق النيابة، صـورة ضوئيـة تحمل رقم الملف الطبـي باسم موكلته والمنسوب صدوره إلى المستشفى المذكورة.

وفي ضوء هذا البلاغ سألت النيابة العامة مدير عام المستشفى والمدير الفني الطبي بها واللذان تناقضت شهادتهما مع ما ورد بمضمون البلاغ.

وأتمت النيابة بيانها بأنها تسعى باستكمال تحقيقاتها إلى جلاء الحقيقة فيها، وتهيب بالكافة الالتزام بما تعلنه وحدها من بيانات رسمية بها.
 

إقرأ ايضا

0-1

والدة شيرين تكشف مفاجآت صادمة: بنتي بقالها 3 أيام مع حسام حبيب بتشرب مخدرات

51_20221013230246

ماذا عرض والد زوج «عروس الإسماعيلية» عليها من أجل إنهاء القضية؟

2022_9_10_14_18_34_850

تصرف صادم من ابنة شيرين بعد دخولها مصحة نفسية للعلاج من الإدمان

أخبار متعلقة

2022_9_10_14_18_34_850

تصرف صادم من ابنة شيرين بعد دخولها مصحة نفسية للعلاج من الإدمان

Capture

شقيق شيرين يفجر صدمة: بتشرب مخدرات مع حسام حبيب ورجعت له بدون زواج

Capture

مفاجأة.. شيرين ترقد في المستشفى بعد علقة موت على يد شقيقها والسبب صادم

22428-شيرين-عبد-الوهاب-(10)

إصابة شيرين بالرباط الصليبي .. ماذا حدث؟

عروس-الإسماعيلية-1-300x205

محاكمة جنائية.. بيان عاجل من النيابة العامة بشأن زوج «عروس الإسماعيلية»

45593-صور-من-عش-زوجية-عروس-الإسماعيلية-بعد-زواجهما-(2)

أول قرار من النيابة.. تطورات جديدة في قضية «عروس الإسماعيلية»