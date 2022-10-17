تصرف صادم من ابنة شيرين بعد دخولها مصحة نفسية للعلاج من الإدمان

الإثنين، 17-10-2022
09:16 ص
في تصرف غريب قامت هنا ابنته الفنانة شيرين
عبد الوهاب، بطرح فيديو لها عبر
تطبيق التيك توك تقوم فيه بالغناء وهو ما أثار استغراب الجميع حيث أنها ظهرت في
الفيديو بشكل طبيعي على عكس المتوقع، حيث أعتقد البعض دخول ابنتيها فى حالة نفسية
سيئة إلا أنها ظهرت بشكل طبيعي وتقوم بالغناء.
وأكدت الحاجة كريمة أبو زيد والدة شيرين
عبد الوهاب خلال حديثها مع عمرو
أديب أنها طلبت من ابنها محمد عبد الوهاب أن يضع شقيقته داخل المستشفى لكي تتعالج
، مشيرة أن شيرين
عقب حفلتها الأخيرة تشاجرت مع أسرتها بالكامل ومع بناتها من أجل
حسام حبيب وعودتها له وهو ما جعلها تطلب من شقيقها وضعها داخل المستشفى لكى تعود
لحالتها الطبيعية.
وقال محمد عبد الوهاب شقيق شيرين
عبدالوهاب أن حسام حبيب وسارة الطباخ
يقفان أمام المستشفى الذي تتعالج به شيرين
وأتوا بالصحافة لكي يقوم بالتشهير بها.
وأضاف "عبد الوهاب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج
"الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أنه ادخل شقيقته
المستشفى دخول إلزامي بمعني أنها غير مؤهلة للخروج من المستشفى إلا بعد تعافيها من
تعاطي المخدرات.
وتابع شقيق الفنانة شيرين
عبد الوهاب أن مدير المستشفى قدم جميع المستندات
للنيابة العامة والتي تفيد أن شيرين
تستدعي علاجها بالإلزام نظرا لحالتها الصحية
التي وصلت إليها مؤخرا.
وقال "حسام حبيب رجع لشيرين
قبل أسبوع، تصالحوا قضائيًا، أعاد لها
السيارة سبب النزاع بتوكيل، وتنازلت عن كل القضايا، ضحكوا عليها، رجعوا لبعض
بالحديث على الواتساب واللقاءات اليومية دون زواج".
وتابع: "شيرين
أجرت شقة في التجمع، شيرين
وحسام حبيب يتعاطون المخدرات
ويعانون من الإدمان، وقام المتخصصون ولجنة من المستشفى باصطحابها للعلاج، تتعاطى
المخدرات منذ فترة طويلة، والنيابة العامة تحقق مع المستشفى التي كانت سبب التشهير".
وتابع: “إذا قمت ببيع كل ما املك لن اترك شقيقتي إلا بعد الشفاء، قانونًا
موقفي سليم ولا توجد مشكلة بيني وبين اختي ولم اضربها، اولاد شيربن مع شقيقتها رغم
انها طردتها من منزلها”.