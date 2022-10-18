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أول تعليق من طبيب شيرين بعد نقلها إلى المستشفى للعلاج من الإدمان

elaosboa03284
شرين عبد الوهاب
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الثلاثاء، 18-10-2022 03:28 ص نسمه عبد الوهاب
علق الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بالقصر العيني في مصر على الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد نقلها إلى المستشفى.

وقال "عبد المقصود" مش هتكلم عن حالة شيرين دلوقتي خالص، لكن هي كويسة، وكل اللي بقوله أنكم تطمنوا عليها".

وكان شقيق شيرين عبد الوهاب أوضح في وقت سابق أنه أجبر شقيقته على دخول المستشفى بعد أن ضبطها مع طليقها حسام حبيب وهما يتعاطيان المخدرات في إحدى الشقق. نافيا ما تردد بشأن اعتدائه عليها بالضرب.

وكشفت والدة شيرين أن ابنتها كانت مدمنة للمخدرات، ولكنها تعافت وأصبحت بخير، إلى أن عاد إليها حسام وعادت للإدمان مرة أخرى.
 

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