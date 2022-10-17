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والدة شيرين تكشف مفاجآت صادمة: بنتي بقالها 3 أيام مع حسام حبيب بتشرب مخدرات

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شيرين ووالدتها
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الإثنين، 17-10-2022 09:50 ص



كشفت كريمة أبو زيد، والدة الفنانة شيرين عبد الوهاب، تفاصيل أزمتها مع شقيقها محمد عبدالوهاب.

وقالت والدة شيرين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية": "حسام حبيب ده شر انقذوا بنتي منه.. وبتسهر هي وحسام حبيب يشربوا مخدرات".

وأضافت : "أنا اللي طلبت من ابني إنقاذ أخته، وطردت حسام حبيب من بيتي، الواد ده شر، وبنتي بقالها 3 أيام بتشرب هي وحسام حبيب، وطردتني أنا وأختها من البيت وتقول اطلعوا برا أنا شيرين عبدالوهاب ".

وأضافت : "كان فيه خلافات سابقة بيني وبين حسام حبيب، وعلاقتي ببنتي كانت كويسة جدًا، ولكنه أول ما جه طردتني، أنا اللي اترجيت ابني عشان مش مآمنة عليها، وحسام حبيب قالي هتجوزها قولتله لما تشوف حلمة ودنك".
وتابعت : "بطلب من ربنا تحموها من حسام حبيب، لأنه شر، بنتي كانت كويسة والواد ده رجع قلب حالها".
 

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