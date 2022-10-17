والدة شيرين تكشف مفاجآت صادمة: بنتي بقالها 3 أيام مع حسام حبيب بتشرب مخدرات

الإثنين، 17-10-2022
09:50 ص
كشفت كريمة أبو زيد، والدة الفنانة شيرين عبد الوهاب، تفاصيل أزمتها مع
شقيقها محمد عبدالوهاب.
وقالت والدة شيرين
، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية":
"حسام حبيب
ده شر انقذوا بنتي منه.. وبتسهر هي وحسام حبيب
يشربوا مخدرات".
وأضافت : "أنا اللي طلبت من ابني إنقاذ أخته، وطردت حسام حبيب
من
بيتي، الواد ده شر، وبنتي بقالها 3 أيام بتشرب هي وحسام حبيب
، وطردتني أنا وأختها
من البيت وتقول اطلعوا برا أنا شيرين عبدالوهاب
".
وأضافت : "كان فيه خلافات سابقة بيني وبين حسام حبيب
، وعلاقتي ببنتي
كانت كويسة جدًا، ولكنه أول ما جه طردتني، أنا اللي اترجيت ابني عشان مش مآمنة
عليها، وحسام حبيب
قالي هتجوزها قولتله لما تشوف حلمة ودنك".
وتابعت : "بطلب من ربنا تحموها من حسام حبيب
، لأنه شر، بنتي كانت
كويسة والواد ده رجع قلب حالها".