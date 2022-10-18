تسجيل صوتي لـ حسام حبيب يشتم شيرين بعدما رفضت زيارته في المستشفى

الثلاثاء، 18-10-2022
09:21 ص
رفضت الفنانة شيرين عبدالوهاب
زيارة طليقها الفنان حسام حبيب
لها في
المستشفى، الأمر الذي دفعه إلى توجيه إهانات لها، مؤكدًا أنها أكبر غلطة في حياته.
ونشرت " مجلة الجرس" تسجيلا صوتيا للفنان حسام حبيب
، ليرد فيه
على قيام الفنانة شيرين
عبد الوهاب بمنع زيارته لها في المستشفي .
وقال حسام حبيب
في تسجيل صوتي :" شيرين تنسي انها عرفت واحد اسمه حسام
في حياتها ومن اللحظة دى معرفش حد اسمه شيرين".
وتابع :" شيرين دى أكبر غلطة غلطتها في حياتي وانا اتصدمت فيها صدمة عمري ولا عاوز اسمع اسمها تاني ولا عاوز
اشوفها في حياتي تاني".
وتواجد الفنان حسام حبيب
برفقه سارة الطباخ مديرة أعمال شيرين عبد الوهاب
السابقة، أمام المستشفى لمساندة شيرين.
وتمكث شيرين في أحد المستشفيات بمنطقة مصر الجديدة وحرص حسام حبيب
على
التواجد برفقه سارة الطباخ على أحد المقاهي الشهيرة القريبة من المستشفى.
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