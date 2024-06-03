مندوب مبيعات يطلب تطليق زوجته: اللي بتعلمه مع زميلها خلاها على كل لسان





قام "سعيد. م"، 33 سنة، مندوب مبيعات، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته، مبرراً طلبه: "بتخدم زميلها في الشغل والناس بتتكلم عليها".

يقول الزوج في دعواه التي حملت رقم 1875 لسنة 2023، بأنه تعرف على زوجته" هيام. ع"، 30 سنة، عاملة بمصنع، بعد مناسبة خاصة بالعائلة، وتولدت بينهما علاقة عاطفية بعدها فتقدم للزواج منها، وخلال شهرين تم الاتفاق على الزفاف وانتقلا للمعيشة سوياً بعش الزوجية.

يضيف الزوج في حديثه لـ " مصراوى" قائلًا: "عشنا في بداية الزواج حياة سعيدة لم أكن أتخيلها قبل الزواج، حينها شعرت بأني قد اخترت شريكة حياتي التي تناسبني، وبعد مروري بأزمة مالية خرجت زوجتي للعمل بأحد المصانع، ومن بعده تغير حال زوجتي "بقت مهملة ومهتمة بشخص معها في الشغل".

يشكو "سعيد" زوجته إلى أسرتها مؤكدًا: تركتها تفعل ما تريد حتى اكتشف ما فعلته خلال خروجها من المنزل، والغريب كلام أصدقائها بالمصنع" مهتمة بزميلها رغم إنها متجوزة"، بعد ذلك تشاجرنا ونقلت إقامتها لمنزل أسرتها، ورغم كل محاولات الصلح إلا أن علاقتنا باءت بالفشل.

يختتم: مباشرة لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع، ورفعت دعوى تطليق للضرر منها، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن