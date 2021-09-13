بعد تسريب صورها معه.. أصالة تعلن زواجها رسميًا وتفجر مفاجأة

الإثنين، 13-09-2021
09:08 ص
بعد تسريب صورها مع الشاعر العراقي، اضطرت الفنانة السورية أصالة
نصري، إلى
إعلان زواج
ها من الشاعر العراقي فائق حسن بشكل رسمي.
ونشرت أصالة
صورة عبر حسابها على “انستجرام” فجر الإثنين، وهي بالفستان
الأبيض وبجانبها العريس، وكتبت “منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ
لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقه .. ولحظه حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك
وعلاقتنا مبنيّه على صداقتنا المتينه وحب صادق ..معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما
تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفويه لهذا
نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو “.
وتابعت”نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ
سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمه والمحبّة والإخلاص
وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر .. أشكر
قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي”.
وأردفت”وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي
وجميع من حولي .. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من
خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ما جمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك
ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد”.
وأضافت”لأوّل مرّه أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب
النبيل الرّاقي.. وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة
حلوه نقيّة تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوة وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامه ما
يكون فيها لحظة وجع ..عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها”.