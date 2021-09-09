عمرو دياب وشيرين رضا يتجاهلان زواج ابنتهما..فما السر؟

الخميس، 09-09-2021
02:42 م
تجاهل
الفنان عمرو دياب وطليقته الفنانة شيرين رضا
، خبر خطبة ابنتهما
نورعلى شاب إفريقي بريطاني، وذلك بعدما أعلنت عبر حسابها على موقع الصور
والفيديوهات انستجرام، حتى بعدما أعلنت زواج
ها الوشيك.
ولم يقم الهضبة أو شيرين رضا
، بتهنئة نور بالخطوبة حيث رجح البعض أن
والديها غير راضيين عن تلك الخطوبة أو إنها لم تأخذ رأيهما في الأساس.
ونشرت نور عمرو دياب
، صورة لها برفقة خطيبها عبر حسابها الشخصي بموقع
التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وكشفت نور دياب، عن خاتم الخطبة في الصور، وعلقت قائلة: "احبك كثيرا".
ونشرت نور عمرو دياب
، مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور
إنستجرام، كشفت من خلاله عن خطبتها لشخص لم تكشف هويته، وتحدثت في الفيديو لمحبيها
ومتابعيها عن تفاصيل خطبتها مؤخرا.
وقالت نور عمرو دياب
في الفيديو إنها تجهز عش الزوجية مع خطيبها، وتقوم بشراء
أغراضها خلال الفترة الحالية، وألمحت إلى أن خطيبها أفريقي بريطاني، ولم تكشف عن
شخصيته.