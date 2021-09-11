الجمعة 17 سبتمبر 2021
توقيت مصر 21:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام

ترامب: أمريكا لن تبقى بعد 3 سنوات

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

مسجد يثير الغضب بسبب رسوم صادمة وقرار عاجل من الأوقاف (صور)

فنانة شهيرة تظهر في أحضان حبيبها دون ملابس واضعًا يده على منطقة حساسة

هل قررت الاعتزال؟.. غادة عبدالرازق تفاجئ الجميع بتصرف صادم

ADS
 

هل تزوجت سرًا.. تسريب صور حميمية لـ أصالة مع فائق حسن

0
أصالة
Native
السبت، 11-09-2021 05:38 م

حالة من الجدل أثارتها صور مسربة للفنانة السورية أصالة، مع الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال المطرب ماجد المهندس، التقطها أحد الأشخاص خلسة.
وأكد البعض أن أصالة تزوجت الشاعر العراقي سرًا، فيما قال البعض أن زواجهما لو كان سرًا ما ظهرت معه في الأماكن العامة، بينما شكك البعض في كونهما تزوجا.
وكانت أصالة طلقت من برلماني مصري مؤخرًا، بعد طلاقها من المخرج طارق العريان.
يذكر أن حرصت الفنانة أصالة على مشاركة جمهورها لاختيار أغاني حفلاتها المقبلة، عبر حسابها على فيسبوك.
وكتبت أصالة: "قرّرتلكم قرار رح تفرحوا فيه كتير ألا وهو، أولاً رح خليكم تختاروا معي أغاني حفلاتي بشرط كلّ واحد بيقدر يختار أغنية واحدة بس وبعدين بنرتّب الأغاني سوا حسب اللي انطلبت أكتر وأكيد فيه أغاني لازم تتغنّى بكلّ الحفلات لأنها برواز صورتي، اختياراتكم رح تكون تقريباً على الأغاني اللي ما بغنيها كتير ومظلومة معي ع المسرح".
وأضافت: "وكمان رح أقترح لكم خمس أغاني لنجوم موجودين أنا بحبهم ونفسي غنيهم بتختاروا وحده منهم .. مو فكره حلوه كتير ؟ أنا عن نفسي أُعجبت فيها وملاقيتها عبقريّة".


 

إقرأ ايضا

Capture

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

أنتحار-الفتاة-1631791585-1

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

image

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

أخبار متعلقة

534-147-645x432-645x330

أصالة تتغزل في عايض يوسف:« كلك بتجنن.. قرب مني عم تعذبني» (فيديو)