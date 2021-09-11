هل تزوجت سرًا.. تسريب صور حميمية لـ أصالة مع فائق حسن

السبت، 11-09-2021
05:38 م
حالة من الجدل أثارتها صور مسربة للفنانة السورية أصالة
،
مع الشاعر العراقي فائق حسن
مدير أعمال المطرب ماجد المهندس
، التقطها أحد الأشخاص
خلسة.
وأكد البعض أن أصالة
تزوجت الشاعر العراقي سرًا، فيما
قال البعض أن زواجهما لو كان سرًا ما ظهرت معه في الأماكن العامة، بينما شكك البعض
في كونهما تزوجا.
وكانت أصالة
طلقت من برلماني مصري مؤخرًا، بعد طلاقها من
المخرج طارق العريان.
يذكر أن حرصت الفنانة أصالة
على مشاركة جمهورها لاختيار أغاني
حفلاتها المقبلة، عبر حسابها على فيسبوك.
وكتبت أصالة
: "قرّرتلكم قرار رح تفرحوا فيه كتير ألا
وهو، أولاً رح خليكم تختاروا معي أغاني حفلاتي بشرط كلّ واحد بيقدر يختار أغنية واحدة
بس وبعدين بنرتّب الأغاني سوا حسب اللي انطلبت أكتر وأكيد فيه أغاني لازم تتغنّى بكلّ
الحفلات لأنها برواز صورتي، اختياراتكم رح تكون تقريباً على الأغاني اللي ما بغنيها
كتير ومظلومة معي ع المسرح".
وأضافت: "وكمان رح أقترح لكم خمس أغاني لنجوم موجودين
أنا بحبهم ونفسي غنيهم بتختاروا وحده منهم .. مو فكره حلوه كتير ؟ أنا عن نفسي أُعجبت
فيها وملاقيتها عبقريّة".