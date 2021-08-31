مهر تخطى مليون دولار.. شاهد زفاف أسطوري لنجل رئيس نيجيريا
ا
Native
الثلاثاء، 31-08-202110:43 ص
سلطت صحيفة
“ديلي ميل” البريطانية، الضوء على حفل الزفاف الأسطوري لنجل الرئيس النيجيري، يوسف
بخاري، الذي تزوج من ابنة أحد الحكام البارزين بولاية كانو الشمالية الغربية.
وكان حفل الزفاف
قد أثار الجدل بين المواطنين، حيث قدمت عائلة الرئيس النيجيري مهرا يقدر بـ 1.2
مليون دولار، للعروس وحضر حفل الزفاف مجموعة كبيرة من الشخصيات الهامة، التي
أقلتها أكثر من 50 طائرة.
وأفادت الصحيفة
أن نجل الرئيس النيجيري التقى، بـ”زهرة ناصر” أبنة الأمير ناصر أدو بيرو، الذي يعد
أهم زعماء البلاد، في جامعة ساري البريطانية، وقررا الزواج وأقاما حفل فاخر في قصر
والد العروس.
يُذكر أن العريس
والعروس قد استضافا أصدقاءهما في احتفالات ما قبل الزفاف، فيما أعربت الهيئات
الصحية في نيجيريا عن قلقها بشأن التجمعات في حفل زفاف نجل الرئيس، بعد الارتفاع
الأخير في إصابات فيروس كورونا في البلاد. شاهد فيديو الزفاف بالضغط هنا: اضغط هنا لمشاهدة فيديو آخر: