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هند القحطاني تثير ضجة بفستان فاضح يظهر صدرها بشكل جريء

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الثلاثاء، 07-09-2021 11:30 ص

نشرت الناشطة السعودية المقيمة في أمريكا هند القحطاني، صورة جريئة اعتبرها البعض فاضحة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت فيها بـ Top باللون الأزرق، وقد كشفت عن منطقة الصدر بطريقة جريئة جداً، ما دفع المتابعين لتداول الصورة مع تعليقات مسيئة.
وكانت نشرت هند سابقاً مقطع فيديو لها، أثناء رقصها على أنغام أغنية "الله يعز الدار" للفنان ماجد المهندس، وظهرت بتباهي وفخر لجنسيتها السعودية.
الجدير بالذكر، أن القحطاني كانت قد نشرت سابقاً مقطع فيديو تتحدث فيه عن رغبتها بالارتباط والزواج.
وكانت هند القحطانيقد أثارت الجدل قبل فترة حين كشفت عن قائمة من الأسماء، التي تتمنى أن ترتبط بأحد منهم، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وجاء في القائمة الممثل السوري تيم حسن، مشهور السوشيال ميديا السعودي سعد العنزي الملقب، الفنان العراقي ماجد المهندس، والناشط السعودي عبد الرحمن المطيري، وبطل الراليات السعودي يزيد الراجحي.
اللافت في القضية، أن الصورة تم حذفها لاحقاً، حيث لفت البعض إلى أن السبب قد يكون ذكر أحد أسماء المشاهير عن طريق الخطأ، أو أن الصورة قد تكون مفبركة.
في المقابل نفت هند ان تكون قد كشفت عن هذه الاسماء، مشيرة إلى انه صحيح انها تبحث عن عريس، لكنها لم تحدد من هو الشخص الذي تريد أن ترتبط به.

 

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