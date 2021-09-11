الجمعة 17 سبتمبر 2021
توقيت مصر 21:08 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام

ترامب: أمريكا لن تبقى بعد 3 سنوات

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

مسجد يثير الغضب بسبب رسوم صادمة وقرار عاجل من الأوقاف (صور)

فنانة شهيرة تظهر في أحضان حبيبها دون ملابس واضعًا يده على منطقة حساسة

هل قررت الاعتزال؟.. غادة عبدالرازق تفاجئ الجميع بتصرف صادم

ADS
 

معز مسعود ينشر صورة حميمية مع حلا شيحة ويغلق التعليقات

323179_0
ارشيفية
Native
السبت، 11-09-2021 01:14 م

شارك معز مسعود، متابعيه بصورة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، تجمعه بزوجته الفنانة المعتزلة حلا شيحة وابنته الصغيرة سارة، ليكون أول ظهور لـ حلا بعد فترة طويلة من الغياب.
 وعلق معز مسعود بالقول: "أحبكما أنتما الإثنتين أكثر ما يمكن للكلمات أن تعبر". وظهرت حلا بالحجاب الذي إرتدته مؤخراً، وقام معز بإقفال خاصية التعليقات حتى يتجنب التعرض لإزعاج الجمهور.
يذكر أن معز المسعود كان قد أعلن على صفحته الخاصة أنه ينوي مقاضاة الناقد السينمائي طارق الشناوي، على خلفية ظهور الأخير في برنامج تلفزيوني، وحديثه عن حلا شيحة وأزمتها الأخيرة وكتب معز: "طارق الشناوي: تعمّدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة وتعدّيت على حياتي الشخصية وأسأتَ إليّ وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا انا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعاً لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية".
 

إقرأ ايضا

Capture

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

أنتحار-الفتاة-1631791585-1

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

image

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

أخبار متعلقة

155068-noora.diabx_35428194_2049442635310804_7027207807887736832_n

عمرو دياب وشيرين رضا يتجاهلان زواج ابنتهما..فما السر؟

مقرئ2

بعد معز مسعود.. مقرئ قرآن شهير يتقدم للزواج من فنانة شهيرة والمهر مفاجأة

20210715123822477

شقيقة حلا شيحة تنشر صورتها بالمايوه على البحر رغم اعتزالها

4356-107

مهر تخطى مليون دولار.. شاهد زفاف أسطوري لنجل رئيس نيجيريا

6127b08b423604494b6fca03

أحمد بدير يفاجئ الجمهور بصورة صادمة.. شاهد كيف تغيرت ملامحه

images (1)

معز مسعود يتوعد طارق الشناوي بعد تعديه على حلا شيحة بتصريحاته