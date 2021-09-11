معز مسعود ينشر صورة حميمية مع حلا شيحة ويغلق التعليقات

السبت، 11-09-2021
01:14 م
شارك معز مسعود
، متابعيه بصورة
عبر حسابه الخاص على موقع
التواصل الإجتماعي انستجرام، تجمعه بزوجته الفنانة المعتزلة حلا شيحة
وابنته الصغيرة
سارة، ليكون أول ظهور لـ حلا بعد فترة طويلة من الغياب.
وعلق معز مسعود
بالقول: "أحبكما أنتما الإثنتين أكثر ما يمكن للكلمات أن تعبر". وظهرت حلا
بالحجاب الذي إرتدته مؤخراً، وقام معز بإقفال خاصية التعليقات حتى يتجنب التعرض لإزعاج
الجمهور.
يذكر أن معز المسعود كان قد أعلن على صفحته الخاصة أنه ينوي
مقاضاة الناقد السينمائي طارق الشناوي، على خلفية ظهور الأخير في برنامج تلفزيوني،
وحديثه عن حلا شيحة
وأزمتها الأخيرة وكتب معز: "طارق الشناوي: تعمّدت الإساءة
إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة وتعدّيت على حياتي الشخصية
وأسأتَ إليّ وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا انا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن أن نقاضيك
لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعاً لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية".