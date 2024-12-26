الخميس 26 ديسمبر 2024
توقيت مصر 09:02 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صور جريئة لبلوجر شهيرة وزوجها أمام الكعبة تثير الغضب.. وتعليق أزهري

بعدما صدمت الجميع بشكلها.. إيمان أيوب ترد على منتقديها

تقرير عبري يكشف عن سلاح خطير في الجيش المصري يقلق إسرائيل

علامة على وسادتك عند استيقاظك من النوم تشير إلى السرطان

قبل ساعات من اجتماع المركزي.. الدولار يحقق مفاجأة في البنوك اليوم

شاهد لحظة تحطم طائرة ركاب أذربيجانية في كازاخستان واشتعال النيران بها

إيمان العاصي تصدم جمهورها بصورة من الكنيسة احتفالاً بعيد الميلاد

حسام عاشور باكياً: وقفت قدام بوابة الأهلي ومعرفتش أدخل بنتي

مسؤول بالزمالك يسخر من ميشالاك ثم يحذف المنشور

سبب عدم رفع السفارة السورية في القاهرة العلم الجديد

بعدما صدمت الجميع بشكلها.. إيمان أيوب ترد على منتقديها

1
ا
الخميس، 26-12-2024 01:19 ص

 

 

ردت الفنانة إيمان أيوب، على الانتقادات التي تعرضت لها خلال الساعات الماضية بسبب شكلها ومظهرها واتهامات طالتها حول إجرائها عمليات تجميل عقب ظهورها ببرنامج "قعدة ستات".

 

وقالت إيمان أيوب في بيان صحفي: "بينتقدوا شكلي وبيقولولي عاملة عمليات في وشي مع إن الحقيقة إن الميكب هو اللي كان مطلعني كدة.. أنا عاملة فيلر بس، وده شيء عادي وكل الناس بتعمله، لكن وشي طبيعي من غير ميكب أو فلتر".

وأوضحت، أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل "شوفوا وشي بنفسكم.. مش هتلاقوا أي أثر لعمليات تجميل، وأرجو إن الناس ترحمني من الافتراضات والتنمر".

 

وتابعت: "للأسف الهجوم وصل للدعاء عليا بالموت وشتايم عنيفة.. فيه ناس قالولي (يا رب تموتي) وكلام جارح زي (منك لله) وغيرها.. الله يسامحهم، بس بجد الكلام ده بيوجع، وأنا مأذتش حد في حاجة".

 

وأضافت: "ارحموني من التنمر والتطاول.. الكلمة سيف وسلاح، وأنا مش فاهمة ليه الناس مستبيحة إنها تجرح وتؤذي بالكلام.. ربنا يسامح كل اللي قال كلام جارح، لكن حقيقي ده حرام عليكم".

 

وكانت إيمان أيوب، قد تصدرت خلال الساعات الماضية تريند محرك البحث "جوجل" عقب ظهورها ببرنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري.

 

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة إيمان أيوب كانت في مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة وسميحة أيوب وسوسن بدر وأحمد بدير، ومن إخراج عادل أديب.




إقرأ ايضا

3

صور جريئة لبلوجر شهيرة وزوجها أمام الكعبة تثير الغضب.. وتعليق أزهري

161923

تقرير عبري يكشف عن سلاح خطير في الجيش المصري يقلق إسرائيل

133-011025-iman-al-assi-celebrates-christmas_700x400

إيمان العاصي تصدم جمهورها بصورة من الكنيسة احتفالاً بعيد الميلاد

أخبار متعلقة

هل

أحمد العوضي يرد على تصريحات ميمي جمال: السنة الجاية يحصل

6762765242360439a73d257b

محامي بدرية طلبة يعلق على اتهامات تورطها في قتل زوجها

535992_0

محمود سعد يكشف لأول مرة عن المرض المتسبب في وفاة نبيل الحلفاوي

ة

فنانة شهيرة تكشف سر اختفائها: بقرب من رب العالمين

Capture

ملك أحمد زاهر: "جسمي كلفني 3 مليون جنيه عشان أوصل للشكل ده"

images

شلل في المعدة.. تفاصيل إصابة منى فاروق بوعكة صحية ونقلها للمستشفى