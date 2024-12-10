شلل في المعدة.. تفاصيل إصابة منى فاروق بوعكة صحية ونقلها للمستشفى

كشفت الفنانة منى فاروق تفاصيل إصابتها بوعكة صحية شديدة أدت إلى دخولها المستشفى بسبب حقن التخسيس.

وكتبت منى فاروق، عبر خاصية «الاستوري» بحسابها على موقع «إنستجرام»: «الحمدلله على كل حال، توقف مؤقت في الجهاز الهضمي، عندي تهيج قولون مع إمساك وجرثومة معدة ونزيف بسبب شرخ، محتاجة منظار قولون ومنظار معدة يارب تعدي على خير ،خدوا بالكم من صحتكم، أرجوكم وقفوها، وادعوا لي بالشفاء العاجل».

مرض منى فاروق

نشرت الفنانة الشابة، عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام" صورًا لها أثناء توقيعها على عقد مشاركتها بالمسلسل وكتبت "انضمام الفنانهمني فاروق عليمسلسل غموض اخراج حسام سلامه تاليف فتحي الجندي انتاج وليد سامي

مدير التصوير د.محمد شفيق".

أبطال مسلسل غموض

يشارك في بطولة مسلسل «غموض» ميدو عادل، محمد نجاتي، إلهام عبد البديع، وفاء عامر، نهال عنبر، إيساف، محمد ابو داود، ياسر علي ماهر، هاجر الشرنوبي، ندى بهجت، رنا سماحة، طاهر أبو ليلة، التيك توكر شاكر، شمس، محمود فارس، دعاء رجب، والعمل من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة.

تعد منى فاروق من الوجوه الشابة التى قدمت فى مسلسل "الأب الروحى 1"، وبعد هذا العمل تواصلت أعمالها شاركت بأدوار مهمة بمسلسلي "ظل الرئيس" و"رحيم"للنجم ياسر جلال، واللذين حققا نجاحا كبيرا و مسلسل "قيد عائلي".

أحدث أعمال منى فاروق مشاركتها فى مسلسل "أيام"تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.