الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
توقيت مصر 17:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رقم صادم.. ساويرس يتوقع أن يصل الدولار لهذا السعر أمام الجنيه

أول ظهور لأشهر الوزراء في عهد مبارك منذ 2011

زوجة ماهر الأسد تفاجئ الجميع: بشار باع العائلة والوطن

شاهد لحظة وصول الثوار السوريين إلى المدخل السري لسجن صيدنايا

قيادة الثورة السورية تعلن قرارات جديدة بشأن ملابس النساء والخبز

بالصور.. جيش الاحتلال يشن أكبر عملية جوية في تاريخه ويدمر الطائرات والسفن السورية

شلل في المعدة.. تفاصيل إصابة منى فاروق بوعكة صحية ونقلها للمستشفى

"تحسس جسدها".. القصة الكاملة للتحرش بفتاة داخل محل كوافير شهير

الجيش الإسرائيلي يصل إلى مشارف العاصمة السورية دمشق

ماذا حدث لمضيفة الطيران داخل شقة عشيقها في النزهة؟

شلل في المعدة.. تفاصيل إصابة منى فاروق بوعكة صحية ونقلها للمستشفى

images
ا
الثلاثاء، 10-12-2024 11:08 ص

كشفت الفنانة منى فاروق تفاصيل إصابتها بوعكة صحية شديدة أدت إلى دخولها المستشفى بسبب حقن التخسيس.

وكتبت منى فاروق، عبر خاصية «الاستوري» بحسابها على موقع «إنستجرام»: «الحمدلله على كل حال، توقف مؤقت في الجهاز الهضمي، عندي تهيج قولون مع إمساك وجرثومة معدة ونزيف بسبب شرخ، محتاجة منظار قولون ومنظار معدة يارب تعدي على خير ،خدوا بالكم من صحتكم، أرجوكم وقفوها، وادعوا لي بالشفاء العاجل».

مرض منى فاروق

نشرت الفنانة الشابة، عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام" صورًا لها أثناء توقيعها على عقد مشاركتها بالمسلسل وكتبت "انضمام الفنانهمني فاروق عليمسلسل غموض اخراج حسام سلامه تاليف فتحي الجندي انتاج وليد سامي

مدير التصوير د.محمد شفيق".

 

أبطال مسلسل غموض

يشارك في بطولة مسلسل «غموض» ميدو عادل، محمد نجاتي، إلهام عبد البديع، وفاء عامر، نهال عنبر، إيساف، محمد ابو داود، ياسر علي ماهر، هاجر الشرنوبي، ندى بهجت، رنا سماحة، طاهر أبو ليلة، التيك توكر شاكر، شمس، محمود فارس، دعاء رجب، والعمل من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة.

 

تعد منى فاروق من الوجوه الشابة التى قدمت فى مسلسل "الأب الروحى 1"، وبعد هذا العمل تواصلت أعمالها شاركت بأدوار مهمة بمسلسلي "ظل الرئيس" و"رحيم"للنجم ياسر جلال، واللذين حققا نجاحا كبيرا و مسلسل "قيد عائلي".

 

أحدث أعمال منى فاروق مشاركتها فى مسلسل "أيام"تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

إقرأ ايضا

6758024a4c59b72def5afcff

أول ظهور لأشهر الوزراء في عهد مبارك منذ 2011

ك

بالصور.. جيش الاحتلال يشن أكبر عملية جوية في تاريخه ويدمر الطائرات والسفن السورية

كظ

"تحسس جسدها".. القصة الكاملة للتحرش بفتاة داخل محل كوافير شهير

أخبار متعلقة

image

أحمد حلمي يفاجئ الجميع بإلغاء متابعة كل الفنانين ماعدا 3 فقط

IPgsEQMJU2uVU7RbIghhpzRiMC2810ht5Mw44QY3YyQeEz4NKx.سما-المصري-5-466x630

بعد انتهاء مدة حبسها عامين.. المحكمة تصدم سما المصري

مم

حسمت الجدل بصدمة.. أول تعليق من سمية الألفي على زواجها من أحمد الفيشاوي

Capture

حسين فهمي يصدم فنانة شهيرة ويرفض التقاط صورة معها

Capture

بعد الفيديو المُهين.. أول تعليق من وائل عوني بعد محاولة طرده من مهرجان القاهرة السينمائي

نن

ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل بإطلالة جريئة